Блинкен пообещал меры против хакеров из России при бездействии Москвы

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал российские власти принять меры по борьбе с хакерами, находящимися на ее территории. Об этом он заявил во вторник, 13 июля, выступая на конференции в Вашингтоне. "Наш посыл ясен: страны, укрывающие киберпреступников, несут ответственность за принятие мер. Если они этого не сделают, мы сделаем", - подчеркнул глава Госдепа.

Между тем, как передает агентство Bloomberg, сайты хакерской группировки REvil, которая предположительно действует из России, оказались недоступны. Вся онлайн-инфраструктура хакеров не работает, включая их платежные порталы и чат. Пока неизвестно, с чем это связано - временным сбоем или отключением, предпринятым самой группировкой либо правоохранительными органами.

Разговор Байдена с Путиным и кибератака REvil

Это произошло через несколько дней после того, как президент США Джо Байден 9 июля во время телефонных переговоров призвал российского главу государства Владимира Путина пресекать хакерские атаки, совершаемые киберпреступниками из РФ.

Хакеры REvil совершили за последнее время ряд резонансных кибератак с требованием выкупа за разблокировку систем. Июльский взлом систем IT-фирмы Kaseya затронул тысячи компаний по всему миру. За возвращение доступа к поврежденным компьютерным системам взломщики первоначально запросили 70 млн долларов, однако позднее в беседе с журналистом Reuters назвали сумму в 50 миллионов.