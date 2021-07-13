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Ротшильды подали на Чехию жалобу в ЕСПЧ, требуют вернуть родовое имение
16:00 13.07.2021 |
Потомки одного из богатейших людей Европы Альфонса Ротшильда подали жалобу на Чехию в Европейский суд по правам человека.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на HídacíPes.org.
Согласно жалобе, Чехию обвиняют в нарушении Европейской конвенцией по защите прав человека.
Предметом спора между семьей и чешскими властями является родовое имение Шилгержовице, которое было сначала конфисковано нацистами из-за еврейского происхождения Ротшильда, а после войны захвачено властями Чехословакии.
Ротшильды указывают, что оставшиеся в живых члены семьи после войны обратились к государству с просьбой о возвращении их поместья, но государство затянуло с разбирательством, и в феврале 1948 года возможность вернуть собственность исчезла, так как власти пришли коммунисты.
Семья Ротшильдов считает тот факт, что даже демократические чешские суды вообще отказались рассматривать их дело, "узакониванием нацистских антиеврейских мер, принятых после Холокоста". Кроме того, они настаивают на том, что их требования о реституции были заявлены после войны.
Они подчеркивают, что недвижимость в основном принадлежит государству или муниципалитетам, а не частным лицам.
В то же время, Ротшильды не требуют, например, возвращение замка Шилгержовице, находящегося в частной собственности, а также шахт и металлургических комбинатов (в бывшем горно-металлургическом комбинате "Витковице" семья Ротшильдов ранее имела 51% акций).
Ротшильды также потеряли свою семейную собственность в Австрии в 1939 году. Однако недвижимость была им возвращена сразу после войны, а после 1999 года к семье вернулась значительная часть местных коллекций произведений искусства.
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