Канцлер Ангела Меркель сообщила, что Украина получит от Германии 1,5 млн доз вакцины против коронавируса.

Об этом Меркель заявила в понедельник в Берлине на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает "Европейская правда".

"Мы в дружных отношениях с Украиной, и хотим вместе преодолеть вызовы. И я рада, что в борьбе с пандемией коронавируса мы можем обещать, что 1,5 млн доз вакцины будут переданы Украине. Это очень важный шаг", - сказала Меркель.

Глава немецкого правительства не уточнила, когда, а также препарат какой компании или компаний будет передано Украине.

Напомним, Германия с 25 июня разрешила въезд вакцинированным украинцам с целью посещения близких и друзей, а также с туристической целью.

Право въезда в Германию имеют те лица, которые получили прививки одной из вакцин, признанных Европейским агентством по лекарственным средствам: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.