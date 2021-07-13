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Участники заговора против короля Иордании приговорены к 15 годам тюрьмы
17:31 12.07.2021 |
Двое обвиняемых в предполагаемой попытке переворота в Иордании приговорены судом государственной безопасности в Аммане к 15 годам лишения свободы. Бассем Авадалла и Шериф Хассан бен Заид признаны виновными "в заговоре против правящей системы" и "дестабилизации". Оба "стремились вызвать хаос, беспорядок и раскол в иорданском обществе", заявил судья, оглашая приговор в понедельник, 12 июля. Процесс проходил в закрытом режиме. Адвокаты приговоренных уже сообщили, что подадут апелляцию на судебное решение.
Ближайшие подданные монарха
Авадалла ранее служил королю Абдалле II в качестве главы дворца и министра финансов, а член королевской семьи бен Заид был специальным посланником монарха в Саудовской Аравии.
В апреле правительство Иордании заявило, что сорвало заговор, целью которого была "дестабилизация" в королевстве. Сообщалось и о том, что в нем якобы участвовал сводный брат короля - Хамза бен Хуссейн. Однако принц Хамза не предстал перед судом. Он поклялся в верности королю после того, как планы заговорщиков были раскрыты.
В интервью, опубликованном британской медиакомпанией BBC, принц Хамза опроверг обвинения в участии в заговоре, но одновременно выступил с резкой критикой в адрес правительства в Аммане. Помимо прочего, он обвинил его в коррупции и некомпетентности.
В 13-страничном обвинительном заключении говорится, что 41-летний Хамза был намерен удовлетворить свои личные амбиции и править "в нарушение конституции и обычаев хашимитской семьи".
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