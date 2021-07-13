К борьбе с беспорядками в ЮАР привлекли армию

Власти Южно-Африканской Республики для оказания помощи служащим полиции и сдерживания длящихся уже несколько дней массовых беспорядков решили ввести армейские подразделения в регион Гаутенг, к которому, в частности, относятся столица страны Претория и мегаполис Йоханнесбург, а также в провинцию Квазулу-Натал. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщает агентство AFP.

Причиной беспорядков стала отправка в тюрьму бывшего президента страны Джейкоба Зумы. В начале июня его приговорили к 15 месяцам лишения свободы за пренебрежение судебной системой. В то время как многие южноафриканцы приветствовали такое решение суда, сочтя его доказательством верховенства закона в стране, сторонники Зумы вышли на улицы с протестами. Во многих местах протесты переросли в насилие.

В частности, подожжены общественные здания и разграблены частные дома, особенно в Квазулу-Натале, родной провинции Зумы. Полиции пришлось применять огнестрельное оружие, чтобы разогнать толпу. В Йоханнесбурге протестующие перекрыли некоторые участки главной дороги, были подожжены десятки автомобилей. 11 июля президент Сирил Рамафоса призвал сограждан "протестовать мирно".

Обвиняется в коррупции и отмывании денег

Джейкоб Зума пришел к власти в 2009 году. Его репутация была подорвана в результате множества коррупционных скандалов. 14 февраля он подал в отставку под давлением руководства правящей партии Африканский национальный конгресс. В марте 2018 года Зуме предъявили обвинения в коррупции, вымогательстве и отмывании денег.