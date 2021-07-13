Финансовые новости
- |
- 13.07.21
- |
- 09:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Афганистан: талибы пытаются взять столицы трех провинций; командующий силами США сдает пост
15:48 12.07.2021 |
По мере того, как США сворачивают свою операцию в Афганистане, талибы усиливают натиск на правительственные силы: в понедельник стало известно, что они окружили важный центр, город Газни, и вошли в его пригороды; тем временем командующий силами США в Афганистане генерал Остин Миллер символически сдал свой пост.
Как сообщают в понедельник мировые агентства со ссылкой на местные власти, отряды радикального исламистского движения "Талибан" окружили город Газни - центр одноименной провинции, лежащей к юго-западу от Кабула - и ведут бои в его пригородах.
"Ситуация в Газни очень тяжелая. Талибы укрываются в жилых домах и стреляют по правительственным силам, и это очень усложняет действия правительственных сил против талибов", - цитирует агентство Рейтер члена совета провинции Газни Хасана Резаи.
Газни расположен на дороге, ведущей из Кабула на юг, в провинцию Кандагар и далее в Пакистан. Там продолжаются бои за город Кандагар.
"В последние четыре дня талибы атакуют Кандагар с запада. Афганские силы безопасности, включая спецназ, пытаются их отбросить", - цитирует Рейтер участника боев и бывшего депутата парламента Хамидзая Лалая. Минобороны Афганистана говорит, что наносит по талибам авиаудары и проводит наземные операции, и в целом, как уверяет министерство, ситуация в Кандагаре остается под контролем правительства.
В воскресенье правительственные силы при поддержке авиации отбили атаку талибов на город Талукан - центр провинции Тахар на границе с Таджикистаном.
За несколько дней до того талибы вошли в Калаи-Нау - административный центр провинции Бадгис на границе с Туркменистаном, но были выбиты оттуда.
Пока талибы не взяли ни один из административных центров афганских провинций, но быстро развивают наступление вокруг них, беря под контроль менее крупные города, села и целые районы.
В июньском докладе Совета Безопасности ООН говорилось, что "Талибан" контролирует 50-70% территории Афганистана вне крупных городов и 57% районных центров.
Это наступление талибы развернули после того, как новый президент США Джо Байден в апреле объявил, что Америка выведет свои части из Афганистана к 11 сентября этого года.
В понедельник в Кабуле прошла церемония, символизирующая конец 20-летней войны США в Афганистане: командующий американским контингентом в этой стране генерал Остин Миллер официально оставил свой пост.
Большая часть американских сил покинет Афганистан к концу лета, но небольшой контингент под командованием контр-адмирала Питера Вейсли все же останется: он будет охранять посольство США и аэропорт в Кабуле.
Техническую поддержку афганских правительственных сил, в том числе обслуживание авиации, будет обеспечивать базирующийся в Катаре бригадный генерал Кёртис Баззард.
Кроме того, США намерены и после ухода бороться с террористическими исламистскими структурами в Афганистане, а для этого при необходимости наносить по ним авиаудары.
В начале прошлого года США заключили с талибами мирное соглашение, согласно которому "Талибан", в частности, обещал, что не позволит членам "Аль-Каиды" и "Исламского государства/ИГИЛ" (организации, признанные экстремистскими и запрещенные во многих странах, включая Россию) использовать территорию Афганистана как базу для организации акций против США и их союзников. Это соглашение в любом случае уже фактически разорвано.
На прошлой неделе переговоры с "Талибаном" в очередной раз провело и российское руководство в лице спецпредставителя российского президента по Афганистану Замира Кабулова. Как объявил российский МИД, на встрече "была подчеркнута твердая решимость группировки бороться с угрозой ИГИЛ в Афганистане и искоренять наркопроизводство на территории страны".
США, однако, не верят, что талибы и в самом деле будут мешать "Аль-Каиде" и тому подобным организациям организовывать теракты из Афганистана.
По оценке экспертов ООН, в Афганистане находятся 8000-10000 иностранных боевиков, исламских радикалов, и со многими из них талибы тесно сотрудничают и поддерживают дружеские отношения.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Виктор Шишкин: Сцепившись с Тупицким и Касмининым, Зеленский помог России
|Любимцы социологов: Могут ли непарламентские партии подвинуть «слуг»
|Операция «Антибигус» и семь «Вагнергейтов». Как Порошенко контратакует Зеленского
|В Израиле начали расследование против Коломойского и его соратников – Kyiv Post
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Бутафорское величие России. Почему «Адмирал Кузнецов» никуда не поплывет еще минимум три года
|Украина получит от Германии 1,5 млн доз вакцины против коронавируса
|Участники заговора против короля Иордании приговорены к 15 годам тюрьмы
|Президент Туркменистана сменил главу Центробанка
|К борьбе с беспорядками в ЮАР привлекли армию
|В Молдове посчитали 100% протоколов: уверенно победила партия Санду
Это интересно
|Представлен гибрид Bentley Flying Spur с запасом хода 700 километров
|Китайские майнеры наводнили рынок дешёвыми видеокартами — GeForce RTX 3060 можно найти за $270
|Купе BMW второй серии сменило поколение — но сохранило задний привод
|Против Google настроено большинство американских штатов: компанию ждёт масштабное судебное разбирательство
|Поддельные чипы наводнили Китай на фоне дефицита и распространяются по миру в готовой продукции
|В Южной Корее Minecraft признали игрой «только для взрослых» — пользователи протестуют
|Бывший глава Microsoft Стив Балмер стал девятым человеком в мире с состоянием более $100 млрд