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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Гаити: арестован подозреваемый организатор убийства президента Моиза

15:38 12.07.2021 |

Мир

Власти Гаити в воскресенье задержали 63-летнего гражданина США гаитянского происхождения Кристиана Эмманюэля Саньона, который, как они считают, нанял киллеров, убивших президента этого карибского островного государства Жовенеля Моиза.

В начале июня Саньон прилетел на Гаити на частном самолете в сопровождении шести охранников-колумбийцев "с политической целью" - осуществить переворот и самому сделаться президентом, заявил начальник гаитянской полиции Леон Шарль на пресс-конференции, в которой участвовали также некоторые министры.

По словам Шарля, у заговора имелись еще два руководителя, чьих имен он не назвал.

При обыске в доме Саньона были найдены оружие и боеприпасы. Пока неизвестно, что говорит по этому поводу сам Саньон.

В интернете упоминается некий Кристиан Эмманюэль Саньон, работающий врачом во Флориде, но тот ли это человек, неясно.

Жовенель Моиз был застрелен в ночь на 7 июня в его частном доме в пригороде столицы Гаити Порт-о-Пренса. Супруга президента, тяжело раненная при нападении, находится в клинике в Майами.

Налет осуществила группа из 26 колумбийцев, часть из которых - бывшие колумбийские военнослужащие, и двух американцев гаитянского происхождения.

20 из них, в том числе оба гражданина США, задержаны, трое убиты в перестрелках с силами безопасности, пятеро находятся в бегах.

В интернете выложены фото и рентгеновские снимки вскрытия тела Моиза. Покойный президент буквально изрешечен пулями, голова прострелена, перебиты многие кости.

Его супруга рассказала, что все произошло очень быстро: ворвавшиеся в дом изрешетили пулями президента, прежде чем он успел хоть как-то среагировать.

Политическая неразбериха

США отклонили просьбу правительства Гаити прислать войска для охраны объектов инфраструктуры, но направили на остров представителей Госдепартамента, ФБР и Совета национальной безопасности, чтобы оценить ситуацию и провести переговоры с тремя лицами, каждый из которых считает себя законным лидером страны.

По гаитянской конституции, в случае гибели, недееспособности или отставки президента временно исполнять его обязанности должен председатель Верховного суда, но он недавно скончался от коронавируса.

Следующий в очереди - премьер-министр. Моиз с 2018 года сменил их шесть и за сутки до гибели назначил седьмого, Ариэля Анри, однако тот не успел присягнуть, и предыдущий премьер Клод Жозеф его полномочий не признает.

Одновременно сенат Гаити провозгласил временным президентом своего председателя Жозефа Ламбера, который утверждает, что Вашингтон поддерживает именно его.

ООН заявила, что до запланированных на осень выборов у власти должен оставаться Клод Жозеф.

В гаитянских соцсетях распространяются призывы к протестам против правления Жозефа.

Крупный криминальный авторитет Джимми Черизье по кличке Барбекю в субботу обвинил в гибели Моиза "вонючую буржуазию" и заявил, что его люди выйдут на улицы, чтобы не позволить ей захватить власть. Кого он поддерживает, Черизье не уточнил.

Гаити - беднейшая страна обеих Америк, страдающая от разгула коррупции, бандитизма и уличной преступности. Политические протесты в ней практически не прекращаются.

Согласно версии, изложенной на пресс-конференции Леоном Шарлем, Саньон сперва намеревался действовать политическими методами и привез шестерых вооруженных колумбийцев для собственной безопасности.

Замысел убийства, по его словам, созрел позднее, для чего были наняты еще 22 человека.

По данным газеты Miami Herald, которые подтвердил Леон Шарль, набор наемников осуществлялся через базирующуюся в Майами охранную фирму CTU Security, принадлежащую выходцу из Венесуэлы Антонио Интриаго.

Связаться с ним журналистам не удалось. Звонящий по указанному в интернете контактному номеру попадает на автоответчик, который говорит: "Для Тони Интриаго оставьте сообщение или текст. Для Джека Бауэра - ждите очередного сезона".

Агент Джек Бауэр - главный герой американского телесериала "24 часа", а CTU (Counter-terrorist Unit) - название вымышленной спецслужбы, в которой он работал.

Ранее Интриаго выложил в своем профиле в "Фейсбуке" снимок человека в защитном снаряжении с мощной винтовкой. На фото в "Инстаграме", предположительно связанных с его фирмой, видны оружие и люди, занимающиеся тактической подготовкой.

Источники, близкие к следствию, рассказали СМИ, что арестованные колумбийцы утверждают, будто их вербовали на Гаити для работы охранниками, в том числе у президента.

По их словам, они якобы хотели не убить, а лишь арестовать Моиза, но, ворвавшись на виллу, нашли его уже мертвым.

Американцы гаитянского происхождения Джеймс Солаж и Жозеф Винсент заявляют, что были только переводчиками (Гаити - франкоговорящая страна).

Тем временем остается много вопросов, один из них - как нападавшие смогли проникнуть на тщательно охраняемую территорию. На этой неделе охранники резиденции будут допрошены.
Гипотезы и самооправдания

 Согласно версии, изложенной на пресс-конференции Леоном Шарлем, Саньон сперва намеревался действовать политическими методами и привез шестерых вооруженных колумбийцев для собственной безопасности.

Замысел убийства, по его словам, созрел позднее, для чего были наняты еще 22 человека.

По данным газеты Miami Herald, которые подтвердил Леон Шарль, набор наемников осуществлялся через базирующуюся в Майами охранную фирму CTU Security, принадлежащую выходцу из Венесуэлы Антонио Интриаго.

Связаться с ним журналистам не удалось. Звонящий по указанному в интернете контактному номеру попадает на автоответчик, который говорит: "Для Тони Интриаго оставьте сообщение или текст. Для Джека Бауэра - ждите очередного сезона".

Агент Джек Бауэр - главный герой американского телесериала "24 часа", а CTU (Counter-terrorist Unit) - название вымышленной спецслужбы, в которой он работал.

Ранее Интриаго выложил в своем профиле в "Фейсбуке" снимок человека в защитном снаряжении с мощной винтовкой. На фото в "Инстаграме", предположительно связанных с его фирмой, видны оружие и люди, занимающиеся тактической подготовкой.

Источники, близкие к следствию, рассказали СМИ, что арестованные колумбийцы утверждают, будто их вербовали на Гаити для работы охранниками, в том числе у президента.

По их словам, они якобы хотели не убить, а лишь арестовать Моиза, но, ворвавшись на виллу, нашли его уже мертвым.

Американцы гаитянского происхождения Джеймс Солаж и Жозеф Винсент заявляют, что были только переводчиками (Гаити - франкоговорящая страна).

Тем временем остается много вопросов, один из них - как нападавшие смогли проникнуть на тщательно охраняемую территорию. На этой неделе охранники резиденции будут допрошены.

 

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