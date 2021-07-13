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Хорватия инвестирует 67 млн евро в установку солнечных станций на крышах зданий
12:01 12.07.2021 |
Хорватия установит на крышах более, чем 3000 зданий солнечные электростанции общей мощностью около 100 МВт.
СЭС заработают в рамках проекта PVMax.
Ожидается, что инвестиции в эти солнечные электростанции составят около 66,8 млн евро.
Проект pvmax стоимостью 1,98 млн. евро будет реализован региональным энергетическим агентством Северо-Западной Хорватии (REGEA) и финансироваться из Европейской программы местной энергетической помощи (ELENA), которая управляется Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).
ELENA призвана подготовить необходимую документацию для солнечных систем на крыше и передать конечным пользователям. «Ожидается, что солнечные системы будут установлены государственным сектором, гражданами, а также коммерческим сектором. «Публичные звонки ожидаются до конца октября и будут открыты в течение всего проекта», - говорит директор REGEA Юлия Домач. - Целью проекта является развитие рынка возобновляемых источников энергии в Хорватии».
Со своей стороны, министр экономики и устойчивого развития Томислав Чорич заявил, что PVMax соответствует стратегии низкоуглеродного развития Хорватии и ее цели перейти на возобновляемые источники энергии к 2050 году.
Несмотря на значительный солнечный потенциал, установлена солнечная мощность Хорватии на душу населения составляет всего 17 Вт по сравнению с 500 Вт в Германии, 300 Вт в Италии и 100 Вт в Словении.
Согласно предварительным оценкам, потенциал солнечной энергии в Хорватии составляет 6,8 ГВт, из которых 5,3 ГВт для фотоэлектрических установок коммунального масштаба и 1,5 ГВт солнечных систем на крышах.
Крупнейшая в Хорватии солнечная электростанция мощностью 3,5 МВт была введена в эксплуатацию в прошлом году на острове Вис. Проект нулевого субсидирования был разработан контролируемой государством энергетической компанией Hrvatska elektroprivreda (HEP Group).
Ранее сообщалось, что в Хорватии намерены установить на фермах 800 МВт солнечных электростанций и 100 МВт биогазовых электростанций.
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