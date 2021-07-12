Исследователи установили, какой контент чаще всего блокируется в Китае

Команда специалистов из университетов США и Канады провела крупнейшее в своем роде исследование возможностей системы цензурирования в Китае «Золотой щит», также известной как «Великий китайский файрвол» (Great Firewall, GFW).

Исследование продолжалось в течение девяти месяцев - с апреля по декабрь 2020 года. Специалисты создали систему GFWatch, способную получать доступ к доменам изнутри и за пределами китайского интернет-пространства и определять, как GFW вмешивается в соединение на уровне DNS, чтобы заблокировать китайским пользователям доступ к домену или внешнему объекту, имеющему доступ к внутренним сайтам Китая.

С помощью GFWatch исследователи протестировали 534 млн доменов, ежедневно получая доступ порядка к 411 млн доменов с целью записать их и проверить, является ли блокировка доступа к ним постоянной. Спустя девять месяцев исследования специалисты установили, что в настоящее время GFW блокирует порядка 311 тыс. доменов, из них 270 тыс. блокировок работает как положено, а 41 тыс. доменов блокируется по ошибке.

Блокировка легитимных доменов происходит случайно, когда китайские власти пытаются заблокировать короткие домены с помощью широких настроек фильтрации и не учитывают, что короткие домены могут быть частью длинного доменного имени. К примеру, когда блокируется reddit.com, также блокируются booksreddit.com, geareddit.com и 1087 других доменов.

Проанализировав список из 311 тыс. заблокированных доменов, исследователи выяснили, какой контент обычно блокируется китайскими властями. С помощью сервиса категоризации доменов FortiGuard специалисты установили, что 40% заблокированных ресурсов представляют собой недавно зарегистрированные домены, блокирующиеся по умолчанию до тех пор, пока власти не категоризируют их и не добавят в список разрешенных.

Исключив эти домены из исследования, специалисты установили, что чаще всего в Китае блокируются сайты, связанные с бизнесом, далее следуют ресурсы с порнографическими материалами, а за ними - домены, связанные с IT. Также блокируются сайты, предлагающие инструменты по обходу GFW, online-казино, личные блоги, развлекательные ресурсы, СМИ и домены с вредоносным контентом.

Большинство заблокированных доменов не входят в список популярных. Так, в выборке из 138,7 тыс. доменов только 1,3% (менее 1,8 тыс.) сайтов входят в 100 тыс. самых популярных.