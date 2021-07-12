Финансовые новости
- |
- 12.07.21
- |
- 11:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Президент США допустил кибератаки в ответ на действия хакеров из России
08:45 12.07.2021 |
США готовы ответить на действия хакеров из России, если проводимые ими кибератаки не прекратятся. Об этом президент Соединенных Штатов Джозеф Байден сообщил журналистам после телефонного звонка своего российскому коллеге Владимиру Путину в пятницу, 9 июля. Глава Белого дома не раскрыл подробности, однако утвердительно ответил на вопрос о возможности атак на российские серверы, с которых происходят нападения на структуры в США.
В ходе часовой беседы с Путиным Байден призвал его пресекать действия базирующихся в России киберпреступников. Вашингтон пойдет на любые меры, необходимые для защиты американского народа и критически важной инфраструктуры, подчеркнул Белый дом. Кремль же заверил собеседника, что готов пресекать "криминальные проявления в информационном пространстве" вместе с Соединенными Штатами.
Байден и Путин на встрече в Женеве 16 июня договорились о начале консультаций по стратегическим вопросам, включая кибербезопасность. Американский лидер предложил российскому коллеге список из 16 сфер, в которых хакерские атаки будут запрещены. Президент РФ впоследствии утверждал, что большая часть таких преступлений совершается с территории США. Саммит не привел к резкому повороту в российско-американских отношениях.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Позитив недели. США испытали боеголовку ракеты, способной за 20 минут ударить по Москве
|Жара без воды. Как оккупанты готовятся к подавлению в ОРДЛО водных бунтов
|«Вагнергейт-2»: Какими волнами «зрады» будет накрывать Зеленского
|Драка за титан. Кому достанется «наследство» Фирташа в виде ОГХК
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Партия Санду получает монобольшинство по результатам выборов в Молдове
|Исследователи установили, какой контент чаще всего блокируется в Китае
|Верховный суд Израиля разрешил суррогатное материнство для однополых пар
|Сын президента Туркменистана стал вице-премьером по экономике и финансам
|Страны G20 согласны ввести глобальный цифровой налог
|В Израиле начали расследование против Коломойского и его соратников – Kyiv Post
Это интересно
|Против Google настроено большинство американских штатов: компанию ждёт масштабное судебное разбирательство
|Поддельные чипы наводнили Китай на фоне дефицита и распространяются по миру в готовой продукции
|В Южной Корее Minecraft признали игрой «только для взрослых» — пользователи протестуют
|Бывший глава Microsoft Стив Балмер стал девятым человеком в мире с состоянием более $100 млрд
|Lamborghini показала финальный Aventador
|60-герцевые смартфоны уходят в историю: из доля упала до 42,5%
|Microsoft позволит вернуться с Windows 11 на старую ОС в течение 10 дней