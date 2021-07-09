Финансовые новости
- |
- 09.07.21
- |
- 17:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Литва начала устанавливать ограждение из колючей проволоки на границе с Беларусью
15:53 09.07.2021 |
Литовская армия начала установление ограждения из колючей проволоки на границе с Беларусью для большего контроля над потоками нелегальных мигрантов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.
Ограждение устанавливают в районе Друскининкской заставе. С начала года именно здесь задерживалось наибольшее число мигрантов, по предварительным данным - 512.
За минувшие сутки на заставе не было задержанных мигрантов, это первый подобный случай с июля.
Представитель Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис сказал, что ограждение будет установлено на участке в 30 километров. "Военные должны начать установку. Пограничники не участвуют в строительстве, лишь указали самый беспокойный участок", - сказал он.
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас надеется, что устанавливаемое заграждение значительно приостановит мигрантов, позволит патрулирующим пограничникам и военным быстрее их замечать.
"Это будет колючая проволока, ее преодолеть сложно и опасно, поэтому такое ограждение имеет значительное тормозящее воздействие", - сказал Анушаускас в комментарии LRT.
По его словам, военные активно сотрудничают с МВД и со Службой охраны госграницы, армия предоставляет этим ведомствам "всю запрашиваемую помощь", - от логистики до поддержки военных.
С утра четверга до утра пятницы пограничники задержали 37 нелегальных мигрантов, незаконно пересекших границу Беларуси с Литвой.
Как известно, 2 июля Литва в связи с ситуацией с мигрантами объявила режим экстремальной ситуации национального масштаба. Премьер-министр сообщила, что границу усилят армией и построят на ней дополнительные барьеры.
В правительстве Литвы считают это организованной акцией режима Лукашенко за жесткую позицию Вильнюса в отношении репрессий против инакомыслящих в Беларуси и поддержку белорусской оппозиции.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Драка за титан. Кому достанется «наследство» Фирташа в виде ОГХК
|Ход Коломойским. Почему может сорваться визит Зеленского в США
|Цена на газ в Европе бьет рекорды. Будет ли дорожать «коммуналка» в Украине
|5 сигналов для Зеленского: что услышала Украина о своих реформах в Вильнюсе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Литва начала устанавливать ограждение из колючей проволоки на границе с Беларусью
|Почему в России разразился вакцинный бунт
|Против Google настроено большинство американских штатов: компанию ждёт масштабное судебное разбирательство
|К убийству президента Гаити причастны не менее 28 человек
|В Африке усиливается третья волна пандемии
|США выведут свои войска из Афганистана к 31 августа
|В Германии начали государственную торговлю медицинской коноплей в аптеках
Это интересно
|Microsoft позволит вернуться с Windows 11 на старую ОС в течение 10 дней
|Игра Pokemon GO уже заработала 5 миллиардов долларов и не собирается останавливаться
|Peugeot показала гиперкар для «Ле-Мана» без антикрыла
|Китайский агрегатор такси DiDi готовятся к выходу на рынок Украины
|Проверить авто стало еще легче: VIN-коды появились на портале открытых данных
|Пентагон отказался от возможного контракта JEDI с Microsoft на $10 млрд
|Audi начнёт зарабатывать на каждом электромобиле столько же, как на машине с ДВС, лишь через пару лет