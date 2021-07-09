Литва начала устанавливать ограждение из колючей проволоки на границе с Беларусью

Литовская армия начала установление ограждения из колючей проволоки на границе с Беларусью для большего контроля над потоками нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Ограждение устанавливают в районе Друскининкской заставе. С начала года именно здесь задерживалось наибольшее число мигрантов, по предварительным данным - 512.

За минувшие сутки на заставе не было задержанных мигрантов, это первый подобный случай с июля.

Представитель Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис сказал, что ограждение будет установлено на участке в 30 километров. "Военные должны начать установку. Пограничники не участвуют в строительстве, лишь указали самый беспокойный участок", - сказал он.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас надеется, что устанавливаемое заграждение значительно приостановит мигрантов, позволит патрулирующим пограничникам и военным быстрее их замечать.

"Это будет колючая проволока, ее преодолеть сложно и опасно, поэтому такое ограждение имеет значительное тормозящее воздействие", - сказал Анушаускас в комментарии LRT.

По его словам, военные активно сотрудничают с МВД и со Службой охраны госграницы, армия предоставляет этим ведомствам "всю запрашиваемую помощь", - от логистики до поддержки военных.

С утра четверга до утра пятницы пограничники задержали 37 нелегальных мигрантов, незаконно пересекших границу Беларуси с Литвой.

Как известно, 2 июля Литва в связи с ситуацией с мигрантами объявила режим экстремальной ситуации национального масштаба. Премьер-министр сообщила, что границу усилят армией и построят на ней дополнительные барьеры.

В правительстве Литвы считают это организованной акцией режима Лукашенко за жесткую позицию Вильнюса в отношении репрессий против инакомыслящих в Беларуси и поддержку белорусской оппозиции.