Против Google настроено большинство американских штатов: компанию ждёт масштабное судебное разбирательство

На этой неделе стало известно, что генеральные прокуроры десятков американских штатов подали антимонопольные иски против Google. 36 штатов США и Вашингтон подали иски в Северном округе Калифорнии. Они обвиняют Google в нарушении антимонопольного законодательства при управлении своим магазином приложений для Android. Обвинение в основном связано с комиссией, которую Google взимает с разработчиков за покупку приложений и подписку.

Иск, возглавляемый штатами Юта, Северная Каролина, Теннесси, Нью-Йорк, Аризона, Колорадо, Айова и Небраска, является последним в серии серьезных антимонопольных дел, поданных против крупнейших компаний технологической индустрии на фоне роста недовольства растущим богатством и влиянием компаний Кремниевой долины.

Это произошло всего через девять дней после того, как федеральный судья в Вашингтоне отклонил антимонопольный иск Федеральной торговой комиссии против Facebook на том основании, что агентство не предоставило достаточно доказательств того, что крупнейшая в мире социальная сеть ведёт монопольную деятельность.

Компания Google уже назвала иск «беспочвенным», заявив, что изменения, которые требуют истцы из-за комиссии Google Play, «увеличивают расходы для мелких разработчиков, ограничивают их способность внедрять инновации и конкурировать, а также делают приложения в экосистеме Android менее безопасными для потребителей».

Google стремился подавить недовольства, снизив комиссию до 15% с первого миллиона долларов дохода ежегодно.