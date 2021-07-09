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В Африке усиливается третья волна пандемии
08:25 09.07.2021 |
В Африке зафиксирован наибольший прирост заражений коронавирусом с начала пандемии, заявила в четверг, 8 июля, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По ее данным, в конце июня - начале июля на континенте выявили более 251 тысячи новых случаев заражения. Это на 20 процентов больше, чем на предыдущей неделе, и на 12 процентов - чем на пике второй волны пандемии в январе 2021 года.
"Худшее еще впереди", - заявила глава африканского представительства ВОЗ Матшидисо Моэти на брифинге, посвященном ситуации с коронавирусом в Африке. Рост новых заражений фиксируют в 16 странах континента, в 10 из нихраспространен дельта-вариант коронавируса. Полностью привиты при этом только 2 процента жителей Африки.
Моэти возлагает надежды на поставки вакцины. Африка ранее получила 1,6 млн доз в рамках инициативы COVAX, цель которой - дать населению бедных стран доступ к прививке. Сейчас на континенте ожидают 20 млн доз вакцины из США, помочь также обещали Норвегии и Швеция.
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) подписал соглашение с компанией Johnson & Johnson и до конца года поставит в Африканский Союз (АС) около 35 млн доз вакцины, а в общей сложности до конца 2022 года - 220 млн доз. Цель АС, в котором состоят 55 стран, - привить 60 процентов жителей Африки.
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