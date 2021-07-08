В Германии начали государственную торговлю медицинской коноплей в аптеках

В аптеках Германии начали организованный государством продажу каннабиса в медицинских целях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

С 7 июля немецкие аптеки могут получать для пациентов коноплю в качестве, которая соответствует установленным для медицинских препаратов нормам, от Федерального института лекарств и изделий медицинского назначения (BfArM) через портал cannabisagentur.de.

В аптеках каннабис будут продавать по цене 4,30 евро за грамм.

Выращиванием конопли в Германии занимаются три компании по поручению Агентства по каннабису, расположенному в институте BfArM. Однако поставки растения из-за границы будет продолжаться.

Ожидается, что в течение четырех лет в Германии вырастят в целом 10,4 тонны медицинской конопли.

Агентство по каннабису создали для контроля за его производством в медицинских целях в 2017 году, когда в Германии разрешили использовать коноплю в качестве лекарственного средства.

С тех пор врачи могут выписывать каннабис медицинского назначения по рецептам.