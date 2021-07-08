Власти Китая решили запретить местным IT-гигантам торговать акциями на биржах США, чтобы обезопасить свою экономику

Регулирующие органы Китая планируют внести изменения в законодательство, которые позволят им блокировать размещения акций отечественных компаний на иностранных фондовых биржах, даже в том случае, если юридическое лицо, продающее акции, зарегистрировано за пределами страны. Таким образом правительство Китая хочет запретить местным техногигантам выходить на фондовый рынок США.

Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая занялась пересмотром правил размещения акций местных компаний на фондовых биржах других стран. Текущие правила действуют с 1994 года и никак не регулируют деятельность юридических лиц, зарегистрированных в таких странах, как Каймановы острова. После внесения поправок фирмы, структура которых основана на так называемой модели субъектов с переменным интересом, будут вынуждены получать одобрение властей Китая перед тем, как стать публичными компаниями в Гонконге или США.

Предполагается, что нововведение позволит официальному Пекину осуществлять жёсткое регулирование деятельности местных техногигантов, таких как Alibaba и Tencent. Эти компании в течение двух десятилетий использовали бреши в законодательстве для привлечения иностранного капитала и вывода его в офшор.

С другой стороны, изменения в законодательстве станут очередным шагом, приближающим разрыв отношений между США и Китаем в таких сферах, как технологии. Стоит отметить, что китайские компании за последнее десятилетие привлекли около $76 миллиардов инвестиций за счёт размещения своих акций на фондовых биржах США. Китайское правительство заявляет, что намерено обсудить грядущие изменения с представителями публичных компаний.

Практически каждая крупная китайская IT-компания использует структуру, основанную на модели с переменным интересом, и официальный Пекин всё больше беспокоится по этому поводу. Если вдруг котировки китайских компаний на биржах США резко упадут, это может оказаться болезненным ударом для всего китайского рынка. К тому же, власть осознаёт, что технологические компании имеют всё больше влияния на жизнь в Китае. Они контролируют массу информации о жителях страны и способны оказывать влияние на общественное мнение.

Усиление контроля над публичными компаниями со стороны регулирующих органов Китая следует за ужесточением правил для иностранных компаний в США. Недавние изменения американского законодательства требуют, чтобы компании, зарегистрированные на фондовых биржах США, позволяли американским инспекторам проводить финансовые аудиты. Китай выступает против такого нововведения, ссылаясь на интересы национальной безопасности.

Источники сообщают, что даже такие китайские компании как Alibaba, которые уже являются публичными в США, будут вынуждены получать одобрение властей на последующие операции со своими акциями на иностранном рынке. В последние месяцы Китай всё больше усиливает репрессии в отношении технологических компаний. Регулирующие органы Поднебесной начали расследование в отношении компании Didi, которая контролирует почти весь рынок пассажирских перевозок Китая и изъяли приложения компании из магазинов. Это случилось через пару дней после того, как Didi разместила свои акции на $4,4 миллиарда на фондовой бирже США. После начала расследования стоимость ценных бумаг компании упала на 20 %.

По данным Bloomberg, в этом году в США зарегистрировались 37 китайских компаний, которые привлекли $12,9 миллиарда. После новостей о пересмотре законодательства стоимость их акций пошла на спад. Напомним, что в ноябре прошлого года правительство Китая приостановило первичное размещение акций Ant Group, принадлежащей Alibaba, ссылаясь на антимонопольное законодательство.