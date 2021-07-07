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Пентагон отказался от возможного контракта JEDI с Microsoft на $10 млрд
09:30 07.07.2021 |
Министерство обороны США приняло решение об отмене облачного контракта Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI) стоимостью $10 млрд, который был заключён с компанией Microsoft ещё в 2019 году. Вместе с этим Пентагон объявил о запуске нового облачного проекта, попытаться получить доступ к которому, как ожидается, смогут Microsoft и Amazon.
«В связи с изменением требований, расширением возможностей облачных вычислений и развитием отрасли, облачный контракт JEDI больше не отвечает потребностям Министерства обороны. JEDI разрабатывался в то время, когда потребности министерства были другими, а технологии CSP были менее зрелыми», - заявил представитель Пентагона.
Министерство обороны также объявило о намерении заключить новый контракт в области предоставления облачных услуг, который называется Joint Warfighter Cloud Capability (JWCC). Пентагон считает, что только Amazon и Microsoft способны предоставить необходимую инфраструктуру для реализации этого проекта. Несмотря на это, военные намерены провести полноценное исследование рынка, чтобы проверить способность конкурентов упомянутых компаний соответствовать требованиям министерства.
Microsoft отреагировала на решение Пентагона в своём блоге. «Министерство обороны столкнулось с трудным выбором: продолжить судебную тяжбу, которая может продолжаться годами, или найти другой путь движения вперёд. Поскольку безопасность США посредством предоставления критически важных технологических обновлений более важна, чем любой отдельный контракт, мы уважаем и принимаем решение Министерства обороны США двигаться вперёд по другому пути для обеспечения безопасности критически важных технологий», - говорится в сообщении Microsoft.
Представитель Amazon сообщил, что компания «понимает и соглашается» с решением Пентагона. Он также добавил, что «присуждение контракта не было основано на существенности предложений, а стало результатом внешнего воздействия, которому нет места в государственных закупках». Также было сказано, что Amazon сохраняет приверженность поддержке вооружённых сил США и предоставлению американцам и их союзникам доступа к лучшим технологиям по выгодной цене.
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