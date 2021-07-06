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Латвийские пограничники будут просить помощи армии в случае наплыва мигрантов из Беларуси
15:38 06.07.2021 |
Государственная пограничная охрана Латвии готовится к наплыву нелегальных мигрантов на восточной границе страны и планирует попросить помощи в Национальных вооруженных сил, а также у Министерства обороны.
Об этом в интервью на Латвийском радио сообщил глава пограничной охраны Гунтис Пуятс, передает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.
Пуятс отметил, что в отличие от Литвы, ситуация на границе Латвии и Беларуси пока спокойная. Однако, уже начиная с конца мая, охрана границы проходит в усиленном режиме и риски безопасности растут. В связи с этим глава пограничной охраны обратился в Министерство обороны и Национальные вооруженные силы с просьбой направить на границу 50 дополнительных работников. Это позволит удвоить интенсивность патрулирования на границе.
По словам Пуятса, риски нарушений на границе Латвии крайне высокие, в том числе из-за наплыва нелегальных мигрантов на границе с Литвой. По его мнению, пограничная охрана должна действовать проактивно, чтобы ресурсы персонала и интенсивность надзора были на необходимом уровне "когда все начнется".
На данный момент в центрах размещения иностранцев свободные несколько сотен мест, а в случае абсолютно напряженной ситуации Латвия может последовать примеру Литвы и объявить чрезвычайную ситуацию в стране. Это поможет подключить к решению проблем самоуправления и запустить другие механизмы гражданской обороны, рассказал Пуятс.
Как уже сообщалось, Литва объявила чрезвычайную ситуацию в стране из-за наплыва нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. Власти Литвы подозревает, что режим Александра Лукашенко сознательно направляет на границу с Литвой нелегальных мигрантов. В свою очередь, Латвия пригласила на границу с Беларусью специалистов по охране границы агентства Frontex.
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