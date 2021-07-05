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Орбан стал первым лидером ЕС, включенным в список врагов прессы
19:20 05.07.2021 |
Впервые организация «Репортеры без границ» включила в свой регулярный список «врагов свободы прессы» главу правительства из Евросоюза: премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.
"С момента прихода к власти Виктора Орбана и его партии "Фидес" в 2010 году они пошагово взяли медийный ландшафт Венгрии под свой контроль", - заявила организация.
"Общественные вещатели были централизованы в государственном медиа-холдинге MTVA, в который также входит единственное венгерское информационное агентство MTI", - говорится в сообщении "Репортеров без границ".
"Региональная пресса полностью находится в собственности предпринимателей, дружественных Орбану, с лета 2017 года. Осенью 2018 почти 500 провластных медиа-компаний были объединены в холдинг для централизованной координации освещения ими информации" - заявляют в организации.
Список "врагов свободы прессы" включает 37 глав государств и правительств, особенно резко подавляющих свободу прессы.
Кроме Орбана, в список также попали президент Бразилии Жаир Болсонаро, который неоднократно выступал против средств массовой информации, и саудовский принц Мохаммед бен Салман. "Репортеры без границ" обвиняют последнего в преступлениях против человечества, в частности, в убийстве Джамаля Хашогги.
"Репортеры без границ" публикуют список врагов прессы через нерегулярные интервалы с 2001 года.
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