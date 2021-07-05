Литва объявила режим экстремальной ситуации из-за наплыва мигрантов из Беларуси

В связи с большими потоками нелегальных мигрантов на границе с Беларусью в пятницу вечером правительство Литвы решило объявить режим экстремальной ситуации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Оперативным главой по экстремальной операции назначена министр внутренних дел Агне Билотайте.

За воскресенье и утро понедельника, 5 июля, литовские пограничники задержали еще 134 мигрантов, незаконно проникших в страну через границу Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

В Службе охраны государственной границы Литвы сообщили, что из этих людей 34 обнаружили в Варенском, Игналинском, Вильнюсском, Швенченском районах, а остальных - на территории Друскининкского самоуправления, через которое прибывают большинство нелегальных мигрантов.

Всего с начала года на границе с Литвой задержали уже 1232 нелегальных мигрантов - в 15 раз больше, чем за весь 2020 года, при этом рекордным стал последнюю неделю. Только за последние четыре дня пограничники Друскининкской заставы задержали 416 человек. Рекордными были 150-160 задержаний в сутки.

Мигрантов размещают в помещениях на территории приграничных общин и тестируют на коронавирус. Местные власти уже просят о помощи другие регионы, заявив, что у них скоро не останется мест для поселения новых мигрантов в приемлемых условиях.

Департамент миграции рассматривает их заявки на получение убежища.

Европейское агентство Frontex направило миссию пограничников в Литву и Латвию для усиления охраны их границ с Беларусью.

В конце мая Александр Лукашенко заявил, что до сих пор Минск останавливал наркотики и мигрантов на границе с Литвой, но после международной реакции на принудительную посадку пассажирского самолета Ryanair и введения новых санкций этого делать не будет.