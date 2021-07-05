Канада запретила продажи автомобилей с ДВС с 2035 года

Премьер-министр Канады объявил о полном запрете продаж новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания с 2035 года. К этому сроку в продаже должны остаться только транспортные средства с электрическими силовыми установками. Запрет распространяется на легковые и малотоннажные автомобили. В США, к примеру, общенациональных планов по запрету ДВС пока нет - за исключением Калифорнии. В Канаде пока лишь 3,5 процента новых автомобилей являются электрическими, а в США - два процента.

Канада официально присоединилась к растущему списку городов, штатов, территорий и стран по всему миру, которые планируют в ближайшем будущем отказаться от транспортных средств, работающих на ископаемом топливе. Как сообщает Reuters, канадский премьер-министр Джастин Трюдо объявил о запрете на продажу новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания с 1 января 2035 года - с этого момента в автосалонах должны будут остаться только транспортные средства с нулевым уровнем выбросов. Запрет не является исчерпывающим - он касается легковых автомобилей и малотоннажных грузовиков. Тяжёлые грузовики и коммерческие автомобили пока к нему не относятся.

Облегчить автопроизводителям переход на электротягу, по замыслу канадских чиновников, должны помочь инвестиции от властей и прочие государственные инициативы. В конечном итоге целью Канады является достижение нулевого уровня выбросов к 2050 году. Пока электрификацию страны сложно назвать успешной - в настоящее время лишь 3,5 процента новых автомобилей в Канаде оснащены электрическими силовыми установками. Увеличить этот показатель до 100 процентов за 14 лет будет весьма непросто.