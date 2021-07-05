В Швеции ряд сетей супермаркетов подверглись хакерской атаке

Сразу несколько сетей супермаркетов Швеции, в том числе одна из крупнейших в королевстве - Coop Sweden - стали жертвой хакерского взлома используемого ими программного обеспечения Kaseya-Software, сообщает шведский телеканал SVT в субботу, 3 июля.

В связи с нарушением работы кассовых систем сеть Coop была вынуждена временно закрыть 800 своих филиалов. Есть данные о том, что от действий хакеров пострадали также около 200 предприятий в США.

По словам Фабиана Могрена, главы IT-компании Visma Esscom, занимающейся дистрибуцией этого программного обеспечения, сеть супермаркетов Coop пострадала сильнее всех. Целью хакерской атаки не была кража личных данных, злоумышленники хотели помешать нормальной работе кассовых систем, утверждает Могрен. В некоторых случаях на экранах взломанных компьютеров всплывало текстовое сообщение с требованием выкупа за восстановление работы системы.

Между тем информагентство Bloomberg пишет со ссылкой на компанию Huntress Labs Inc., специализирующуюся на обеспечении компьютерной безопасности, что за глобальной хакерской атакой может стоять группировка из России под названием REvil. "Это один из самых мощных и самых масштабных взломов, за которым стоит не связанный с государством исполнитель, из тех, что мы наблюдали. Судя по всему, целью хакерской атаки является исключительно нажива", - цитирует агентство другого эксперта в области компьютерной безопасности - представителя швейцарской компании Kudelski Security.