В ЕС подготовили план сотрудничества с Восточным партнерством с пакетом инвестиций на 2,3 млрд евро

В ЕС подготовили план дальнейшего сотрудничества со странами Восточного партнерства, что подкрепляется инвестиционным пакетом в размере 2,3 млрд евро.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом объявил представитель Еврокомиссии Петер Стано на ежедневном брифинге.

"Эта комплексная повестка дня включает развитие торговли, создание новых рабочих мест, инвестиции в инфраструктуру, усиление демократических институтов и верховенства права, поддержку "зеленого" и цифрового перехода, продвижение идей справедливого общества с гендерным равенством и инклюзивность", - отметил Стано.

В коммюнике детализируют, что эти цели подкрепляются инвестиционным планом в размере 2,3 млрд евро в виде грантов, гарантий и смешанных инструментов, с возможностью привлечь до 17 млрд евро публичных и частных инвестиций. Это должно способствовать восстановлению после эпидемии коронавируса и усилению устойчивости стран "Восточного партнерства" в долгосрочной перспективе.

Среди прочего, речь идет о поддержке малого и среднего бизнеса, строительстве или обновлении 3000 км приоритетных дорог и железной дороги, борьбе с коррупцией, сокращении потребления электроэнергии на 20% в 250 тысячах домохозяйств, улучшении качества воды и воздуха, улучшении доступа к интернету, помощи с вакцинацией медработников, помощи общественным организациям и независимым медиа, возможности поездок для 70 000 студентов и исследователей.

Предложение будут обсуждать внутри ЕС и странами-партнерами перед следующим саммитом "Восточного партнерства" в декабре 2021 года.

На вопрос СМИ Петер Стано уточнил, что план включает в том числе Беларусь - несмотря на заявление официального Минска о приостановлении участия в "Восточном партнерстве".

"Да, он (план) включает народ Беларуси. Как известно, в связи с поведением режима Лукашенко фактически все контакты и сотрудничество с ним приостановлены, и ЕС очень четко заявил свою позицию в связи с неприемлемыми репрессиями в стране... Мы ввели санкции, но и подчеркнули, что это не влияет на наши контакты с народом Беларуси, с гражданским обществом. Наконец, "Восточное партнерство" - это о создании преимуществ для людей. Поэтому мы продолжим делать максимум из того, что можем, и наши инициативы будут включать Беларусь - но в пределах "красных линий", которые определены позицией ЕС в связи с происходящим в стране", - прокомментировал представитель.

Он напомнил, что ЕС держит наготове пакет в размере 3 млрд евро для Беларуси на случай, если страна пойдет по демократическому пути.

"Восточное партнерство" - инициатива ЕС, которая распространяется на шесть восточноевропейских соседей - Азербайджан, Беларусь, Армению, Грузию, Молдову и Украину.