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Компанию Трампа обвиняют в неуплате налогов. Ее главе Аллену Вайссельбергу грозит до 15 лет
09:47 02.07.2021 |
Уголовный суд Манхэттена обвинил компанию Trump Organization, принадлежащую бывшему президенту США, в уклонении от уплаты налогов, подделке финансовых документов, мошенничестве и хищении имущества.
Топ-менеджеру компании Аллену Вайссельбергу может грозить до 15 лет лишения свободы.
В Белом доме заявили, что не будут комментировать обвинения, отметив вместе с тем, что требования об уплате налогов касаются всех.
Вайссельберг отрицает вину. Дональд Трамп назвал уголовное дело попыткой его политических оппонентов расправиться с ним.
В чем подозревают семейную компанию Трампа?
Обвинение против Trump Organization утвердило большое жюри присяжных. Главным обвиняемым стал топ-менеджер семейного бизнеса бывшего президента США, 73-летний Аллен Вайссельберг.
В четверг в уголовном суде Манхэттена ему были предъявлены обвинения в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и хищении имущества в крупном размере.
Вайссельберга, который в течение нескольких десятилетий отвечал за финансы в компании Трампа, утром в четверг доставили в суд в наручниках.
Топ-менеджер заявил о своей невиновности. На немедленном закрытии дела за отсутствием состава преступления настаивают и адвокаты компании Трампа.
Причем тут выборы и порнозвезда?
Расследование в отношении Дональда Трампа прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс-младший начал в 2018 году, проверяя информацию о том, что во время президентской кампании 2016 года будущий глава Белого дома тайно заплатил за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс.
Та утверждала, что вступала в сексуальные отношения с Трампом и позднее получила за неразглашение информации об этом 130 тыс. долларов.
Эту информацию во время специальных слушаний в Сенате подтвердил и бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн.
Тайные выплаты в прокуратуре посчитали нарушением законов о финансировании избирательных кампаний.
Позднее прокурор Вэнс передал в суд Манхэттена несколько заявлений, уточнив, что кроме информации о выплатах порнозвезде его сотрудники также изучают данные о возможных уголовных преступлениях, включая финансовое мошенничество, обман страховых компаний и уклонение от уплаты налогов.
Год спустя административное расследовании в отношении Trump Organization начала генеральная прокуратура штата Нью-Йорк.
Поводом для возбуждения дела стали заявления Коэна о том, что компания, принадлежащая Трампу, в течение многих лет вводила в заблуждение страховщиков и банки, передавая им ложную информацию о действительной стоимости контролируемых организацией активов.
Таким образом фирма якобы добивалась получения банковских займов и снижала объем налогооблагаемой базы.
За последние два года прокуратура штата и прокуратура Манхэттена объединили усилия, что в США считается беспрецедентным случаем.
"Обычно генеральный прокурор штата и районные прокуроры конкурируют между собой, стараясь не делиться информацией и не сотрудничать в проведении расследований", - пояснил Русской службе Би-би-си преподаватель юридического факультета Колумбийского университета Ричард Фролик.
В ходе расследования внимание прокуратуры привлекли многочисленные финансовые бонусы и подарки, которые получали менеджеры Trump Organization. Эти бонусы следователи посчитали доходом, с которого не были уплачены налоги.
Во время своего бракоразводного процесса в 2018 году, например, сын Вайссельберга Барри заявил о том, что он бесплатно пользовался роскошной квартирой в центре Манхэттена, принадлежавшей компании.
"Это было корпоративное жилье, так что мы не платили аренду", - сообщил он.
Бывшая жена Вайссельберга-младшего, много лет проработавшая в компании Трампа, согласилась сотрудничать со следствием. По словам ее адвоката, она передала в прокуратуру не менее 10 коробок с финансовыми документами Trump Organization.
В этих документах, среди прочего, были и записи о финансовых выплатах, включая оплату учебы в университетах, дорогих машин и о других премиях для менеджеров Trump Organization.
Согласно материалам уголовного дела, сам Вайссельберг-старший получил в виде различных компенсаций и бонусов не менее 1,7 млн долларов.
Как отреагировал Трамп?
Бывшему президенту США и его сыновьям, официально управлявшим Trump Organization в последние четыре года, никаких обвинений пока не предъявлено.
В четверг компания опубликовала официальное заявление, обвинив прокуратуру Манхэттена в фабрикации политически мотивированного уголовного дела.
Вайссельберга в этом заявлении охарактеризовали как любящего и преданного мужа, отца и деда, которого прокурор Манхэттена использует в качестве заложника в своей попытке навредить бывшему президенту.
Сам Трамп назвал обвинения против своей компании "продолжением охоты на ведьм", организованной "радикальными леваками" из прокуратуры Нью-Йорка.
Следователи, по его словам, координировали свои действия с оппонентами Трампа в Вашингтоне, а главной целью расследования было "уничтожение репутации президента, который так много сделал для страны".
Ранее в интервью ведущему телеканала Fox News он назвал следователей прокуратуры Манхэттена грубыми, злобными и политически предвзятыми, добавив, что выплата различных бонусов сотрудникам - это стандартная практика и не может считаться преступлением.
Что сказали в Белом доме?
В администрации Байдена пока предпочитают не комментировать уголовные обвинения против Trump Organization и топ-менеджера компании.
Отвечая в четверг на вопросы журналистов на борту президентского самолета, заместительница пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила лишь, что президент Байден ясно дал понять, что самые богатые американцы уже давно должны были честно платить свою часть налогов.
"Мы видели сообщения об этом процессе в течение последних 12 часов, - сообщила она в ответ на вопрос о ходе суда в Манхэттене. - Но я бы посоветовала вам обратиться к участникам судебного заседания. Мы не собираемся сейчас комментировать какие-либо уголовные дела".
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