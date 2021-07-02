Компанию Трампа обвиняют в неуплате налогов. Ее главе Аллену Вайссельбергу грозит до 15 лет

Уголовный суд Манхэттена обвинил компанию Trump Organization, принадлежащую бывшему президенту США, в уклонении от уплаты налогов, подделке финансовых документов, мошенничестве и хищении имущества.

Топ-менеджеру компании Аллену Вайссельбергу может грозить до 15 лет лишения свободы.

В Белом доме заявили, что не будут комментировать обвинения, отметив вместе с тем, что требования об уплате налогов касаются всех.

Вайссельберг отрицает вину. Дональд Трамп назвал уголовное дело попыткой его политических оппонентов расправиться с ним.

В чем подозревают семейную компанию Трампа?

Обвинение против Trump Organization утвердило большое жюри присяжных. Главным обвиняемым стал топ-менеджер семейного бизнеса бывшего президента США, 73-летний Аллен Вайссельберг.

В четверг в уголовном суде Манхэттена ему были предъявлены обвинения в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и хищении имущества в крупном размере.

Вайссельберга, который в течение нескольких десятилетий отвечал за финансы в компании Трампа, утром в четверг доставили в суд в наручниках.

Топ-менеджер заявил о своей невиновности. На немедленном закрытии дела за отсутствием состава преступления настаивают и адвокаты компании Трампа.

Причем тут выборы и порнозвезда?

Расследование в отношении Дональда Трампа прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс-младший начал в 2018 году, проверяя информацию о том, что во время президентской кампании 2016 года будущий глава Белого дома тайно заплатил за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс.

Та утверждала, что вступала в сексуальные отношения с Трампом и позднее получила за неразглашение информации об этом 130 тыс. долларов.

Эту информацию во время специальных слушаний в Сенате подтвердил и бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн.

Тайные выплаты в прокуратуре посчитали нарушением законов о финансировании избирательных кампаний.

Выплату порнозвезде Сторми Дэниэлс в обмен на молчание о встрече с Трампом прокуроры посчитали незаконной

Позднее прокурор Вэнс передал в суд Манхэттена несколько заявлений, уточнив, что кроме информации о выплатах порнозвезде его сотрудники также изучают данные о возможных уголовных преступлениях, включая финансовое мошенничество, обман страховых компаний и уклонение от уплаты налогов.

Год спустя административное расследовании в отношении Trump Organization начала генеральная прокуратура штата Нью-Йорк.

Поводом для возбуждения дела стали заявления Коэна о том, что компания, принадлежащая Трампу, в течение многих лет вводила в заблуждение страховщиков и банки, передавая им ложную информацию о действительной стоимости контролируемых организацией активов.

Таким образом фирма якобы добивалась получения банковских займов и снижала объем налогооблагаемой базы.

За последние два года прокуратура штата и прокуратура Манхэттена объединили усилия, что в США считается беспрецедентным случаем.

"Обычно генеральный прокурор штата и районные прокуроры конкурируют между собой, стараясь не делиться информацией и не сотрудничать в проведении расследований", - пояснил Русской службе Би-би-си преподаватель юридического факультета Колумбийского университета Ричард Фролик.

В ходе расследования внимание прокуратуры привлекли многочисленные финансовые бонусы и подарки, которые получали менеджеры Trump Organization. Эти бонусы следователи посчитали доходом, с которого не были уплачены налоги.

Коэн был долго предан Трампу, но после ареста дал показания на него

Во время своего бракоразводного процесса в 2018 году, например, сын Вайссельберга Барри заявил о том, что он бесплатно пользовался роскошной квартирой в центре Манхэттена, принадлежавшей компании.

"Это было корпоративное жилье, так что мы не платили аренду", - сообщил он.

Бывшая жена Вайссельберга-младшего, много лет проработавшая в компании Трампа, согласилась сотрудничать со следствием. По словам ее адвоката, она передала в прокуратуру не менее 10 коробок с финансовыми документами Trump Organization.

В этих документах, среди прочего, были и записи о финансовых выплатах, включая оплату учебы в университетах, дорогих машин и о других премиях для менеджеров Trump Organization.

Согласно материалам уголовного дела, сам Вайссельберг-старший получил в виде различных компенсаций и бонусов не менее 1,7 млн долларов.

Как отреагировал Трамп?

Бывшему президенту США и его сыновьям, официально управлявшим Trump Organization в последние четыре года, никаких обвинений пока не предъявлено.

В четверг компания опубликовала официальное заявление, обвинив прокуратуру Манхэттена в фабрикации политически мотивированного уголовного дела.

Вайссельберга в этом заявлении охарактеризовали как любящего и преданного мужа, отца и деда, которого прокурор Манхэттена использует в качестве заложника в своей попытке навредить бывшему президенту.

Сам Трамп назвал обвинения против своей компании "продолжением охоты на ведьм", организованной "радикальными леваками" из прокуратуры Нью-Йорка.

Следователи, по его словам, координировали свои действия с оппонентами Трампа в Вашингтоне, а главной целью расследования было "уничтожение репутации президента, который так много сделал для страны".

Ранее в интервью ведущему телеканала Fox News он назвал следователей прокуратуры Манхэттена грубыми, злобными и политически предвзятыми, добавив, что выплата различных бонусов сотрудникам - это стандартная практика и не может считаться преступлением.

Что сказали в Белом доме?

В администрации Байдена пока предпочитают не комментировать уголовные обвинения против Trump Organization и топ-менеджера компании.

Отвечая в четверг на вопросы журналистов на борту президентского самолета, заместительница пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила лишь, что президент Байден ясно дал понять, что самые богатые американцы уже давно должны были честно платить свою часть налогов.

"Мы видели сообщения об этом процессе в течение последних 12 часов, - сообщила она в ответ на вопрос о ходе суда в Манхэттене. - Но я бы посоветовала вам обратиться к участникам судебного заседания. Мы не собираемся сейчас комментировать какие-либо уголовные дела".