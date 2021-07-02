Регулятор ЕС пока не рекомендует комбинировать различные виды вакцин

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что пока не может рекомендовать использование вакцин разных производителей для первой и второй дозы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В настоящее время EMA не может дать рекомендации по использованию различных вакцин против COVID-19 для 2 доз. Промежуточные результаты исследований в Испании, Германии и Великобритании демонстрируют хороший иммунный ответ и отсутствие проблем с безопасностью. Больше данных ждем в ближайшее время. EMA просматривает данные, когда они становятся доступными", - говорится в Twitter EMA.

Ранее сообщалось, что исследования в Великобритании показало, что сочетание различных вакцин от коронавируса для первой и второй дозы обеспечивает хорошую защиту от коронавируса.

В рамках исследования Com-Cov сравнили эффект после двух доз вакцин Pfizer, AstraZeneca, или сочетание этих вакцин. Исследование проводилось среди 850 волонтеров в возрасте от 50 лет.

Напомним, некоторые страны, в частности Германия, Испания и Франция, уже применяют мРНК-вакцины для прививки второй дозой после введения возрастных ограничений вакцины AstraZeneca. В том числе так получила прививки Ангела Меркель - вторую дозу ей вкололи вакциной Moderna.