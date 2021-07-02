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Регулятор ЕС пока не рекомендует комбинировать различные виды вакцин
09:20 02.07.2021 |
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что пока не может рекомендовать использование вакцин разных производителей для первой и второй дозы.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"В настоящее время EMA не может дать рекомендации по использованию различных вакцин против COVID-19 для 2 доз. Промежуточные результаты исследований в Испании, Германии и Великобритании демонстрируют хороший иммунный ответ и отсутствие проблем с безопасностью. Больше данных ждем в ближайшее время. EMA просматривает данные, когда они становятся доступными", - говорится в Twitter EMA.
Ранее сообщалось, что исследования в Великобритании показало, что сочетание различных вакцин от коронавируса для первой и второй дозы обеспечивает хорошую защиту от коронавируса.
В рамках исследования Com-Cov сравнили эффект после двух доз вакцин Pfizer, AstraZeneca, или сочетание этих вакцин. Исследование проводилось среди 850 волонтеров в возрасте от 50 лет.
Напомним, некоторые страны, в частности Германия, Испания и Франция, уже применяют мРНК-вакцины для прививки второй дозой после введения возрастных ограничений вакцины AstraZeneca. В том числе так получила прививки Ангела Меркель - вторую дозу ей вкололи вакциной Moderna.
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