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Великобритания закроет всю угольную генерацию в 2024 г, на год раньше срока
16:01 01.07.2021 |
Правительство Великобритании сообщило, что запрет не выработку электроэнергии на основе угля (без использования систем улавливания и хранения углерода, CCS) начнёт действовать в стране с 1 октября 2024 года. Ранее планировалось закрыть угольную эн
В Великобритании отмечается значительный прогресс в отказе от ископаемого топлива в последние годы (см. график выше): в 2020 году на долю угля пришлось всего 1,8% производства электроэнергии по сравнению с 40% десять лет назад.
В феврале 2020 года правительство начало консультации о возможности переноса даты отказа от угольной генерации. С тех пор все больше угольных электростанций продолжали выводиться из эксплуатации. В марте EDF объявила, что ее станция West Burton A будет закрыта в сентябре 2022 года. До этого были закрыты две оставшиеся угольные электростанции энергетической компании Drax в марте 2021 года, а в 2020 году объекты угольной генерации SSE (станция Fiddler's Ferry), и RWE (Aberthaw B).
Электростанция Uniper в Рэтклиф-он-Сор останется единственной угольной электростанцией в Великобритании с 2022 года.
Решение было принято в преддверии Конференции ООН по изменению климата в 2021 году (COP26) в Глазго в ноябре текущего года.
«Уголь стал двигателем промышленной революции 200 лет назад, но сейчас настало время для радикальных действий, чтобы полностью исключить это грязное топливо из нашей энергетической системы», - заявила министр энергетики и но вопросам изменения климата Анн-Мари Тревельян.
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