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Исполнительный совет МВФ ожидает распределения SDR на $650 млрд до сентября
10:38 29.06.2021 |
Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) ожидает нового распределения специальных прав заимствования (SDR, СПЗ) на $650 млрд до сентября, сообщил представитель Фонда Джерри Райс (Gerry Rice).
"Сегодня Исполнительный совет МВФ обсудил предложение о новом распределении SDR на $650 млрд - крупнейшего выпуска в истории МВФ, направленного на то, чтобы помочь его членам, особенно наиболее уязвимым, преодолеть кризис COVID-19. Обсуждение в правлении - еще один шаг в процессе нового распределения SDR, который, как мы ожидаем, будет завершен к концу августа", - цитирует пресс-служба Фонда Джерри Райса.
Как сообщалось, МВФ обсуждает дополнительную эмиссию SDR на $650 млрд для поддержки восстановления мировой экономики. В случае утверждения эмиссии Украина может увеличить свои резервы на сумму около $2,7 млрд.
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