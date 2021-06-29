Финансовые новости
- |
- 29.06.21
- |
- 19:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
США нанесли авиаудары по проиранским группировкам в Сирии и Ираке
09:55 29.06.2021 |
Американские вооруженные силы по указанию президента США Джозефа Байдена нанесли авиаудары по объектам, используемым поддерживаемыми Ираном военизированными группировками в районе границы Сирии и Ирака. Об этом в субботу, 27 июня, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Цели были выбраны потому, что объекты использовались поддерживаемыми Ираном группировками, которые участвуют в атаках с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) против американских военных и целей в Ираке, подчеркнули в Минобороны США.
Удары направлены на оперативные объекты и склады оружия
Удары были направлены на оперативные объекты и склады оружия в двух местах в Сирии и в одном - в Ираке, использовавшиеся шиитской военизированной "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аль-Шухада".
В Пентагоне подчеркнули, что американские военные находятся в Ираке по приглашению его правительства и с единственной целью - оказать помощь иракским силам безопасности в их усилиях в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".
Пентагон: речь идет о сигнале сдерживания
"Соединенные Штаты предприняли необходимые, уместные и продуманные действия, направленные на ограничение риска эскалации, а также на то, чтобы послать четкий и недвусмысленный сигнал сдерживания", - добавили в американском оборонном ведомстве.
Согласно международному праву, США действовали в соответствии со своим правом на самооборону, воздушные удары были ограничены по масштабу и предприняты "для защиты американского персонала в Ираке", резюмировал Кирби.
В конце февраля военно-воздушные силы США нанесли ряд авиаударов по пункту пограничного контроля на востоке Сирии, использовавшемуся проиранским ополчением. Как отметил тогда Джон Кирби, данный шаг стал ответом за ракетные обстрелы баз в Ираке, где были размещены американские и коалиционные войска, а также ряд мирных жителей. В результате одной из атак был ранен американский военнослужащий и убит гражданский подрядчик.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Изменения в Конституции: Когда Зеленский попытается сделать президентско-парламентскую республику
ТОП-НОВОСТИ
|Концлагерный союз. Зачем Кремль начал интеграцию ОРДО с ОРЛО
|Позитив недели. Наш ВПК представил новинки на выставке в Киеве
|Неожиданная продажа валюты «Укравтодором» укрепила гривню на межбанке
|Зеленский и «вагнеровцы». Пять выводов из откровений президента в интервью «1+1»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Турции начали строить канал, который пройдет параллельно Босфору
|Исполнительный совет МВФ ожидает распределения SDR на $650 млрд до сентября
|США нанесли авиаудары по проиранским группировкам в Сирии и Ираке
|Беларусь приостановила участие в «Восточном партнерстве» и отзывает посла в ЕС
|Глава Минздрава Британии ушел в отставку, потому что поцеловал свою девушку вопреки ковидным правилам
|Премьер Швеции после вотума недоверия ушел в отставку
|Минобороны Британии извинилось за потерю секретных документов о «Дефендере»
Это интересно
|Foxconn поможет тайваньскому производителю электроскутеров с сервисом быстрой замены батарей выйти на глобальный рынок
|Hyundai Motor Group завершила сделку по приобретению Boston Dynamics у SoftBank
|Virgin Galactic получила разрешение американских властей на отправку людей в космос
|Ferrari представила первый дорожный суперкар с двигателем V6
|Австралия будет штрафовать IT-гигантов и отправлять в тюрьму пользователей за неприемлемые посты
|Основатели криптобиржи Africrypt украли биткойнов на 3,6 миллиарда долларов
|Представлены умные очки для смартфона с экранами Micro OLED производства Sony — TCL NxtWear G