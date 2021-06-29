США нанесли авиаудары по проиранским группировкам в Сирии и Ираке

Американские вооруженные силы по указанию президента США Джозефа Байдена нанесли авиаудары по объектам, используемым поддерживаемыми Ираном военизированными группировками в районе границы Сирии и Ирака. Об этом в субботу, 27 июня, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Цели были выбраны потому, что объекты использовались поддерживаемыми Ираном группировками, которые участвуют в атаках с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) против американских военных и целей в Ираке, подчеркнули в Минобороны США.

Удары направлены на оперативные объекты и склады оружия

Удары были направлены на оперативные объекты и склады оружия в двух местах в Сирии и в одном - в Ираке, использовавшиеся шиитской военизированной "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аль-Шухада".

В Пентагоне подчеркнули, что американские военные находятся в Ираке по приглашению его правительства и с единственной целью - оказать помощь иракским силам безопасности в их усилиях в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

Пентагон: речь идет о сигнале сдерживания

"Соединенные Штаты предприняли необходимые, уместные и продуманные действия, направленные на ограничение риска эскалации, а также на то, чтобы послать четкий и недвусмысленный сигнал сдерживания", - добавили в американском оборонном ведомстве.

Согласно международному праву, США действовали в соответствии со своим правом на самооборону, воздушные удары были ограничены по масштабу и предприняты "для защиты американского персонала в Ираке", резюмировал Кирби.

В конце февраля военно-воздушные силы США нанесли ряд авиаударов по пункту пограничного контроля на востоке Сирии, использовавшемуся проиранским ополчением. Как отметил тогда Джон Кирби, данный шаг стал ответом за ракетные обстрелы баз в Ираке, где были размещены американские и коалиционные войска, а также ряд мирных жителей. В результате одной из атак был ранен американский военнослужащий и убит гражданский подрядчик.