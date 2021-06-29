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Глава Минздрава Британии ушел в отставку, потому что поцеловал свою девушку вопреки ковидным правилам
09:33 29.06.2021 |
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок подал в отставку из-за нарушения правил социальной дистанции, так как обнял и поцеловал помощницу, которая одновременно является его девушкой.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
В письме к премьер-министру Хэнкок заявил, что подвел людей, которым многим пришлось пожертвовать во время пандемии.
Премьер Борис Джонсон заявил, что "сожалеет" из-за отставки министра.
Бывший министр финансов Саджид Джавид заменит Хэнкока на посту главы Минздрава.
На Мэтта Хэнкока оказывалось давление с требованием отставки после того как газета Sun опубликовала фотографии, а затем видео, на которых он целуется с помощницей Джиной Коладангело. При этом они оба женаты и имеют детей. Газета сообщает, что пару сняли за поцелуем в министерстве 6 мая.
Мэтт Хэнкок уже закончил свой 15-летний брак с предыдущей женой Мартой, и его отношения с Коладангело считаются серьезными. Однако при этом она считается "лицом с другого домохозяйства", а такие контакты были запрещены согласно коронавирусным ограничениям.
После отставки Хэнкока Коладангело также уйдет с должности неисполнительного директора департамента здравоохранения.
Оппозиционная Лейбористская партия также поставила под сомнение вопрос о том, не нарушил ли Хэнкок министерский кодекс: женщину, давнюю подругу, назначили неисполнительным директором министерства.
Мэтт Хэнкок занимал должность главы Минздрава Великобритании в течение трех лет.
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