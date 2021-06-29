Финансовые новости
- |
- 29.06.21
- |
- 19:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Премьер Швеции после вотума недоверия ушел в отставку
09:22 29.06.2021 |
Премьер Швеции Стефан Лёвен после вотума недоверия его правительству объявил о своей отставке.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local и SVT.
Социал-демократ Стефан Лёвен стал первым премьером Швеции, по которому парламент выразил вотум недоверия. Перед этим его правительства "пережили" шесть таких попыток.
"Это было самым тяжелым политическим решением из тех, которые мне приходилось принимать", - сказал Лёвен на брифинге, на котором заявил об отставке.
Стефан Лёвен сказал, что выбирал тот вариант, который был бы лучшим для страны, и это, по его мнению - не досрочные парламентские выборы на фоне эпидемии коронавируса.
Отставка Левена означает начало переговоров между спикером парламента и представленными в нем политсилами для создания нового правительства. Потенциально после этого кресло премьера могут снова получить социал-демократы, или представитель оппозиции. На время переговоров правительство Лёвена продолжит выполнять свои полномочия в статусе "исполняющих обязанности".
"Я все еще открыт для предложений возглавить правительство, которое Риксдаг будет готов поддерживать. Моя партия и я готовы разделять ответственность и продолжать вести нашу страну вперед вместе с другими конструктивными политсилами", - заявил Лёвен.
Если переговоры закончатся безрезультатно, Швецию ждут досрочные выборы.
Напомним, 21 июня парламент Швеции проголосовал за вотум недоверия премьер-министру Стефану Лёвену, против премьера проголосовали четыре политические силы. С инициативой вотума недоверия отдельно выступили "Левая партия" и крайне правые "Шведские демократы". Главным поводом стали намерения правительства разрешить арендодателям свободно устанавливать арендную плату за квартиры в новостройках.
Правительство меньшинства Левена - социал-демократов и "зеленых" - пришло к власти в 2019 году, после месяцев переговоров после выборов 2018 года. Соглашение между политсилами предусматривало ряд либеральных рыночных реформ.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Изменения в Конституции: Когда Зеленский попытается сделать президентско-парламентскую республику
ТОП-НОВОСТИ
|Концлагерный союз. Зачем Кремль начал интеграцию ОРДО с ОРЛО
|Позитив недели. Наш ВПК представил новинки на выставке в Киеве
|Неожиданная продажа валюты «Укравтодором» укрепила гривню на межбанке
|Зеленский и «вагнеровцы». Пять выводов из откровений президента в интервью «1+1»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Турции начали строить канал, который пройдет параллельно Босфору
|Исполнительный совет МВФ ожидает распределения SDR на $650 млрд до сентября
|США нанесли авиаудары по проиранским группировкам в Сирии и Ираке
|Беларусь приостановила участие в «Восточном партнерстве» и отзывает посла в ЕС
|Глава Минздрава Британии ушел в отставку, потому что поцеловал свою девушку вопреки ковидным правилам
|Премьер Швеции после вотума недоверия ушел в отставку
|Минобороны Британии извинилось за потерю секретных документов о «Дефендере»
Это интересно
|Foxconn поможет тайваньскому производителю электроскутеров с сервисом быстрой замены батарей выйти на глобальный рынок
|Hyundai Motor Group завершила сделку по приобретению Boston Dynamics у SoftBank
|Virgin Galactic получила разрешение американских властей на отправку людей в космос
|Ferrari представила первый дорожный суперкар с двигателем V6
|Австралия будет штрафовать IT-гигантов и отправлять в тюрьму пользователей за неприемлемые посты
|Основатели криптобиржи Africrypt украли биткойнов на 3,6 миллиарда долларов
|Представлены умные очки для смартфона с экранами Micro OLED производства Sony — TCL NxtWear G