Саммит ЕС предпочел диалогу с Путиным санкции против Москвы

Участники саммита ЕС отклонили инициативу канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, в частности на тему защиты климата. На встрече в Брюсселе в пятницу, 25 июня, главы государств и правительств стран ЕС решили не предлагать Путину встречу в ближайшем будущем.

"Лично я хотела бы более смелых шагов", - заявила Меркель утром того же дня перед началом бесед. По ее мнению, ЕС должен создать новые форматы диалога с Россией, так как иначе не удастся урегулировать уже существующие конфликты. Встречи президента США Джо Байдена с Путиным в Женеве при этом недостаточно, уверена канцлер. После окончания саммита Меркель отметила, что дискуссия в этой связи была "очень обстоятельной и непростой".

Как сообщает агентство dpa со ссылкой на дипломатов, против предложения немецкого канцлера выступили прежде всего восточноевропейские страны, в частности Польша, Латвия, Эстония и Литва.

План возможных новых санкций

Одновременно лидеры стран ЕС решили более жестко реагировать на "злонамеренные" действия России и составить план новых штрафных мер в отношении Москвы, включающий в том числе экономические санкции. Необходима "решительная и координированная реакция ЕС и его стран-членов на любую новую злонамеренную, противозаконную и разрушающую активность России", заявили участники саммита. По их мнению, ЕС следует использовать в этой связи все имеющиеся у него инструменты.

Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что саммит ЕС продлил еще на шесть месяцев экономические санкции против РФ. Москва должна принять все возможные меры для выполнения минских соглашений, подчеркнул он. Мишель также указал, что ЕС намерен придерживаться единого стратегического подхода к России.

В свою очередь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) отметила, что европейцам следует быть готовыми к дальнейшему ухудшению отношений с РФ. При этом она указала на более сильную позицию ЕС в экономических отношениях с Россией, добавив, что в Евросоюзе доля российского импорта составляет менее 5 процентов, тогда как европейский импорт в РФ превышает 37 процентов.