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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Новый мегапроект Эрдогана: благо или вред для Стамбула?

11:33 25.06.2021 |

Мир

 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган известен своей страстью к крупным строительным проектам. Новый аэропорт в Стамбуле, самая большая мечеть Турции, туннель, который проложен под Босфором, - все эти сооружения в самое короткое время были возведены фактически на пустом месте.

Однако новый проект Эрдогана - канал "Стамбул" - относится к совсем другой категории. Турецкие власти планируют - ни много ни мало - создать второй Босфор, а точнее, дублер этого пролива. Искусственно построенный на западных окраинах Стамбула 45-ти километровый канал будет проходить параллельно Босфору и соединит между собой Черное и Мраморное моря. Цель - разгрузить Босфорский пролив, судоходство в котором становится все более интенсивным год от года. Турецкие чиновники указывают на связанные с этим риски аварий - а после случившегося в марте этого года ЧП, когда контейнеровоз Ever Given блокировал Суэцкий канал, и на опасность повторения подобного сценария на Босфоре.

За что критикуют проект канала "Стамбул"

То, что многие жители Стамбула долгое время считали перспективой далекого будущего, уже сейчас обретает все более четкие контуры. Строительство канала должно начаться в ближайшее время. В марте 2020 года стартовала первая фаза проекта - среди инвесторов оказалось много претендентов из Ближнего и Среднего Востока.

Но мэр Стамбула Экрем Имамоглу, большая часть интеллектуальной элиты и городского населения критикуют планы строительства. Основной аргумент против нового канала - вред окружающей среде. Хотя турецкое министерство экологии в конце 2019 года дало позитивную экспертную оценку проекту, независимые ученые прогнозируют ужасные последствия строительства канала.

Как рассказал в интервью DW Мегат Гюней, председатель стамбульской палаты инженеров-экологов, "Стамбул" полностью изменит ситуацию с водоснабжением 16-миллионного города, крупнейшего в Турции, фактически отрезав его от основных источников пресной воды, находящихся на европейской части Босфора. "Мы потеряем основное хранилище питьевой воды на европейской стороне, а расположенное там же озеро Теркос будет интегрировано в канал", - говорится в докладе инженеров.

Взамен пресная вода для города будет поступать из водохранилища в 200 километрах восточнее Стамбула, для чего требуется реализовать еще один мега-проект - строительство гигантской плотины. "В итоге это приведет к тому, что оплата за воду для жителей города резко вырастет", - прогнозирует Гюней.

Кроме того, строительство канала "Стамбул" фактически уничтожит экосистему на европейской части Босфора, с многочисленными видами растений и животных. Птицы используют эту территорию для зимовок и вывода потомства. Строительство канала приведет к тому, что многие из них окажутся под угрозой вымирания. На севере города ради реализации проекта будут вырублены около 200 тысяч деревьев. 136 квадратных километров аграрных земель и 13 квадратных километров пастбищ будут уничтожены.

Но и это еще не все. Под угрозой окажется экосистема Мраморного моря, куда в случае строительства нового канала попадет более соленая и менее богатая кислородом вода из Черного моря. Сейчас это происходит в очень незначительных объемах благодаря имеющейся в Босфоре системе разнонаправленных течений. После появления "Стамбула" специалисты видят высокую вероятность того, что Черное море начнет мелеть, а Мраморное - вымирать.

Выгодный проект. Но для кого?

Исследователь леса Доганай Толунай из Стамбульского университета говорит в интервью DW, что экспертная оценка правительства недостаточна, потому что были исследованы не все аспекты строительства канала. "Как минимум по десяти пунктам имеются недостатки. Влияние на флору, фауну, воздух, побережье не были исследованы в полной мере", - говорит Толунай.

Но никакие контраргументы пока не могут остановить мега-проект. Ведь в его рамках, помимо собственно канала, планируется и возведение новых жилых районов. Согласно правительственному отчету, вдоль канала будет построено жилье для 1,2 млн человек. Строительным фирмам для этих целей будет предоставлена площадь в 83 квадратных километра. В целом, по мнению Гюнея, проект "Стамбул" принесет огромные доходы инвесторам. "При строительстве канала прибыль может достигать 800 млрд долларов, - говорит эксперт. - Но выиграют от этого только элиты. Простые люди будут выселены с этой территории. Своих привычных мест обитания лишатся и животные".

Другой пункт, вызывающий дискуссию вокруг строительства канала "Стамбул" - высокие расходы для турецкой казны. Официально речь идет об 11,5 млрд долларов. Но эксперты говорят о гораздо более высоких расходах. Этот проект будут финансировать налогоплательщики, что критикует оппозиция, в том числе и мэр Стамбула. "Мы будем бороться против канала "Стамбул", - заявил Имамоглу, который намерен каждый день информировать население о проекте строительства канала.

Пока остановить реализацию проекта это не помогло. Хуже того: поскольку по указанию мэра по городу были развешены плакаты "Или канал, или Стамбул", указывающие на риски проекта, центральные власти Турции начали расследование против стамбульского мэра.
По материалам: Deutsche Welle
 

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