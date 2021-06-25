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Изменения в наркополитике Германии - одна из предвыборных тем в стране
11:29 25.06.2021 |
Последние перед сентябрьскими выборами в бундестаг слушания в парламентском комитете по здравоохранению были посвящены не борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, как этого можно было бы ожидать, а каннабису. Точнее говоря, возможным изменениям в наркополитике Германии, которые уже не в первый раз обсуждают представители различных партий и профильные эксперты.
Подвижки в дебатах по поводу борьбы с наркотиками
На слушания было вынесено предложение фракции либеральной Свободной демократической партии Германии (СвДП) о легальном и контролируемом распространении среди взрослых "конопли для личного потребления". Более того, в виду растущего спроса на марихуану в медицинских и потребительских целях немецкие либералы предлагают рассматривать "Cannabis made in Germany" (Марихуана. Сделано в Германии. - Ред.) как потенциальный товар для экспорта.
Уже сегодня понятно, что наметились серьезные подвижки в дебатах по поводу борьбы с незаконным оборотом наркотиков и, в первую очередь, марихуаны. Потому что продолжающаяся более полувека "война с наркотиками" никак не сказалась на росте спроса и предложения. Даже пандемия коронавирусной инфекции не повлияла на процветающий черный рынок психотропных препаратов.
Об этом свидетельствуют данные опубликованного в середине июня отчета Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA). Несмотря на вводимые разными странами карантины и пограничный контроль, "европейский рынок наркотиков в начале 2020 года характеризовался широкой доступностью разнообразного спектра препаратов, характеризующихся повышенной чистотой или содержанием активных ингредиентов", констатируют авторы отчета.
Марихуана на пике популярности
Объем нелегального оборота наркотиков в Европе оценивается примерно в 30 миллиардов евро. И, как и во всем остальном мире, каннабис является самым распространенным наркотическим препаратом в Европе. Данные EMCDDA показывают, что, несмотря на все запреты, почти 30 процентов взрослых европейцев хотя бы раз в жизни забивали косяк или трубку с марихуаной. В Германии практически такие же показатели. Каннабис, кажется, не просто проник в общественную жизнь, но и успел в ней прочно закрепиться.
Вот почему не только специалисты по уголовному праву, криминологи, полицейские и социальные работники ставят под вопрос запрет на легальное распространение наркотиков. Среди политиков тоже нет однозначного мнения по поводу того, являются ли полиция и прокуратура подходящими инструментами для защиты здоровья людей в данном случае.
Дискуссию подогревают и мировые тенденции: более чем в четверти штатов США взрослые теперь могут законно запастись желаемым препаратом в личных целях. То же самое в Канаде и Уругвае. Четыре из шести партий, представленных в немецком бундестаге, сейчас проводят кампанию за отмену запрета на продажу каннабиса.
В поисках нового курса
Несмотря на различия в деталях, и "зеленые", и СвДП, и Левая партия, и социал-демокарты заявляют, что нынешняя наркополитика, основанная на запрете, провалилась. Все они выступают за новый курс посредством легализации, декриминализации и регулирования. В интервью DW Виланд Шинненбург (Wieland Schinnenburg), эксперт парламентской группы СвДП по вопросам наркополитики, говорит о примерно четырех миллионах постоянных потребителей каннабиса в Германии.
Вы оставляете их черному рынку, где они получат препараты сомнительного качества, указывает Шинненбург, добавляя, что к тому же власти при этом теряют много денег. "Если бы вы официально продавали каннабис, то государство получало бы налоги с этой торговли, которые вполне можно было бы потратить на профилактику и лечение наркозависимых", - утверждает депутат от СвДП.
Экономист из Дюссельдорфа Юстус Хаукап (Justus Haucap) в исследовании 2018 года оценил средства, которые могут быть получены при легализации легких наркотиков. Общая сумма, формируемая как за счет сокращений расходов на полицию и судебную систему, так и налоговыми поступлениями, может, по его данным, составить 2,6 млрд евро.
"Союз-90"/"зеленые" - единственная пока представленная в бундестаге партия, которая уже разработала всеобъемлющий документ по данной тематике. Ее проект "Закона о контроле за каннабисом" базируется на контролируемом распределении марихуаны среди взрослых через сеть уполномоченных специализированных магазинов. Цель состоит в том, чтобы уничтожить черный рынок, гарантировать защиту несовершеннолетних, облегчить нагрузку на полицию и судебные органы, а также собрать налоги на профилактику и лечение наркозависимости. Тем не менее бундестаг в октябре прошлого года отклонил этот законопроект.
Декриминализация потребления марихуаны
Социолог из Франкфурта Хайно Штёвер (Heino Stöver), несколько раз в течение года выступавший в комитете бундестага по здравоохранению в качестве эксперта, считает новые импульсы в наркополитике "запоздалыми". Он рассказал DW о росте полицейской статистики по наркотикам. "У нас зафиксирован небывалый показатель - более 358 000 так называемых преступлений, связанных с наркотиками", - сообщил эксперт.
Однако из них почти 80 процентов приходятся на так называемые правонарушения, связанные с потреблением. Другими словами: был пойман курящий косяк с несколькими граммами марихуаны или героиновый наркоман с суточной дозой. Результат: безобидное потребление криминализируются - часто с серьезными последствиями для работы таких лиц, их образования и окружающих их людей, а полиция и судебные органы перегружены нерелевантными делами.
Еще одна опасность черного рынка: препараты сомнительного качества. В отчете EMCDDA, в частности, приводятся шокирующие примеры: наркобароны смешали некачественную марихуану с очень опасными синтетическими каннабиноидами. От подобной смеси в Венгрии летом 2020 года погибло более 20 человек. Несмотря на широкое распространение марихуаны, смертельные случаи от ее употребления в чистом виде до сих пор неизвестны.
Хайно Штёвер сравнивает ситуацию на черном рынке наркотиков с полкой для алкогольных напитков в супермаркете. С одним важным отличием: ни на одной бутылке нет этикетки. "Возможно, вы сможем угадать, что внутри, по форме бутылки или по цвету жидкости. Но в основном это кот в мешке. Более худших условий невозможно себе представить", - отмечает он. Свободное от наркотиков общество - это фикция, полагает социолог. И напоминает, что в истории человечества было лишь несколько культур, которые обходились без наркотиков.
Тема для нового состава бундестага
Между тем уполномоченная по наркотическим средствам в министерстве здравоохранения ФРГ Даниэла Людвиг (Daniela Ludwig) в середине июня в интервью Südwestrundfunk однозначно выступила против любой легализации каннабиса и, прежде всего, упомянула о защите молодежи. Но политик, входящая в Христианско-социальный союз (ХСС), также признала, что "уголовное преследование - не лучший механизм для тех, кто впервые попался с каннабисом".
"Декриминализация, перевод из уголовного законодательства в раздел административных правонарушений: это было бы для меня возможным путем, если бы мы сочетали его с обязательными консультациями специалистов", - отметила Людвиг, вдохновленная примером Португалии. Однако пока ее партия в целом, похоже, не хочет идти по такому пути. Термин "каннабис" ни разу не встречается на 140 страницах предвыборной программы консервативного блока ХДС/ХСС.
Представляющий в бундестаге Христианско-демократический союз Эрвин Рюддель (Erwin Rüddel) по-прежнему видит в своей партии множество предрассудков в том, что касается борьбы с каннабисом. Председатель комитета по здравоохранению немецкого парламента Рюддель в 2018 году открыто поддержал пилотные проекты по легализации марихуаны в малых дозах. "Если бы я сделал это двумя или тремя годами раньше, то встретил бы большее сопротивление со стороны собственной партии", - рассказал Рюддел в телефонном интервью.
Тема наркополитики будет играть роль в переговорах о правительственной коалиции, которые начнутся после выборов в бундестаг в сентябре. Такую точку зрения разделяют не только Рюддель, но и депутат от СвДП Шинненбург и эксперт СДПГ по вопросам наркополитики Дирк Хайденблут (Dirk Heidenblut). Возможно, именно поэтому Рюддель завершил слушания по легализации каннабиса в комитете здравоохранения бундестага так: "Я полагаю, что эта тема останется с нами и в следующем легислатурном периоде".
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