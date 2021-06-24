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Евросоюз ввел санкции против Беларуси. Под запрет попал экспорт калия и нефтепродуктов
15:32 24.06.2021 |
Европейский союз в четверг объявил о новых экономических санкциях против Беларуси. Под них попали белорусский экспорт калийных удобрений и нефтепродуктов, а также производители табачных изделий.
"В ответ на ширящиеся серьезные нарушения прав человека в Беларуси, жестокие репресии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также принудительную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая 2021 года и последовавшее задержание журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги Совет сегодня ввел новые ограничительные меры против белорусского режима", - говорится в официальном сообщении Совета Евросоюза.
ЕС ввел эмбарго на покупку белорусских калийных удобрений, нефтепродуктов, а также, как говорится в пресс-релизе, "товаров, используемых в производстве табачных изделий".
Кроме того, ЕС закрыл Беларуси доступ на финансовые рынки Евросоюза, запретил страховать и перестраховывать белорусские государственные фирмы и учреждения и остановил выплаты Европейского инвестиционного банка.
Помимо этого, Европейский союз запретил продажу в Беларусь технологий и оборудования, которые могут использоваться для перехвата сообщений в интернете и других типах телекоммуникации, а также продажу товаров и технологий двойного назначения, которые могут использоваться в военной сфере.
Несколькими днями ранее ЕС расширил список белорусских персон и учреждений под адресными санкциями: теперь в нем 166 человек и 15 учреждений. Адресные санкции включают запрет на въезд и заморозку активов.
Одновременно с ЕС санкции против белорусских чиновников, силовиков и учреждений расширили США, Канада и Британия.
Источники валюты Лукашенко
Евросоюз - второй по величине после стран Евразийского экономического союза торговый партнер Беларуси. По данным Еврокомиссии, объем белорусского экспорта товаров и услуг в страны ЕС в 2020 году составил почти 7 млрд долларов, или чуть менее 12% ВВП страны.
Промышленные предприятия приносят Беларуси 93% валютной выручки. Экспорт государственного концерна "Белнефтехим" (нефтехимические продукты) в прошлом году составил 4,2 млрд долларов, экспорт удобрений "Беларуськалия" - 2,4 млрд долларов. Однако экспорт удобрений в страны ЕС в прошлом году составил лишь около 10%, основные рынки сбыта для "Беларуськалия" - Бразилия, Индия и Китай. "Беларуськалий" - один из крупнейших в мире производителей удобрений, на его долю приходится около 20% мирового рынка.
Продукция Гродненской табачной фабрики "Неман" (предприятие на 100% принадлежит государству) экспортируется в 15 стран мира: объем экспорта в 2014 году составил 425 миллионов пачек сигарет. "Неман" закупает материалы, используемые для изделия табачной продукции в том числе у стран ЕС, включая Чехию, Австрию и Германию. Товар "Немана" также в больших объемах оказывается в Европе нелегально, и главными бенефициарами табачной контрабанды СМИ называли компании, связанные с Александром Лукашенко.
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