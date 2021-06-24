Запад раскритиковал в ООН Россию из-за наемников в ЦАР

Инструктор из созданной россиянами компании Sewa Security Services

Соединенные Штаты, Франция и Великобритания в среду, 23 июня, обвинили российских наемников в оказании поддержки войскам Центральноафриканской республики (ЦАР), нарушении прав человека и препятствовании работе "голубых касок". Россия незамедлительно отвергла эти обвинения и со своей стороны обвинила западные страны в выполнении "антироссийского политического заказа".

Словесная перепалка произошла на заседании Совета Безопасности ООН после того, как спецпредставитель ООН по ЦАР Манкёр Ндиайе выразил серьезную обеспокоенность по поводу контрнаступления, предпринятого центральноафриканскими силовиками и "двусторонними силами и другими силовыми формированиями" против повстанческих группировок, поддерживающих бывшего президента ЦАР Франсуа Бозизе.

Беспрецедентные по масштабам нарушения прав человека

Ндиайе назвал ситуацию в ЦАР "одной из самых опасных в мире", отметив беспрецедентные, по его словам, масштабы нарушений прав человека и норм международного права, которые в последнее время были совершены армией ЦАР и "двусторонними и другими силами" и задокументированы миссией ООН в этой стране.

В качестве примера Ндиайе сообщил, что количестве преступлений сексуального характера в первом квартале 2021 года в пять раз превысило количество таких преступлений, зафиксированных в последнем квартале 2020 года. Ндиайе не уточнил, кого именно он подразумевает под "двусторонними силами и другими силовыми формированиями", но известно, что Россия по просьбе правительства ЦАР направила своих военных инструкторов в эту страну.

31 марта рабочая группа ООН по вопросу об использовании наемников впервые официально выразила обеспокоенность в связи с широким использованием властями ЦАР частных военных компаний. В пресс-релизе группы упоминаются три российские организации: ЧВК Вагнера, компания Sewa Security Services, считающаяся филиалом ЧВК Вагнера в республике, а также Lobaye Invest SARLU (формально это горнодобывающая компания, основанная в ЦАР в 2017 году).

Заместитель постпреда России в ООН Анна Евстигнеева отвергла обвинения Запада, назвав их бездоказательными и подчеркнув, что российские инструкторы "успешно повышают профессиональный уровень центральноафриканских силовиков, не принимая при этом участия в военных операциях против незаконных вооруженных формирований".