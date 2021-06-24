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Инцидент у берегов аннексированного Крыма привлек внимание британских СМИ, увидевших в нем испытание Пекина
09:09 24.06.2021 |
Более двух десятков российских самолетов и вертолетов, а также два корабля береговой охраны сопровождали британский эсминец "Дефендер" в Черном море во время его прохода мимо берегов аннексированного Россией Крыма.
По заявлению российского минобороны, патрульный катер совершил несколько предупредительных выстрелов, а боевой самолет сбросил авиабомбы впереди по курсу эсминца, проходившего на расстоянии в 12 миль от крымского побережья.
Британское правительство заявило, что российское описание событий не соответствует действительности и что никаких предупредительных выстрелов или сброса авиабомб не было. Согласно заявлению минобороны Британии, никакой конфронтации в море не было.
Однако корреспондент Би-би-си по вопросам обороны Джонатан Бил, находящийся на борту "Дефендера", сообщил, что заявления обеих стран не вполне соответствуют тому, что он наблюдал своими глазами.
По словам нашего корреспондента, сопровождающего поход "Дефендера" в сторону Грузии, он насчитал в небе над эсминцем не менее 20 российских военных летательных аппаратов, а два российских патрульных катера в некоторые моменты приближались к нему на расстояние примерно в сотню метров.
В своем репортаже Джонатан Бил описывает воинственные предупреждения российских военных, передаваемые по радиосвязи в тот момент, когда команда британского корабля готовилась к возможной конфронтации.
"Все время, что длился этот проход, экипаж "Дефендера" был в состоянии повышенной готовности, на постах, в какой-то момент они надели защитные маски на случай перестрелки, но они не думали, что перестрелка на самом деле произойдет - и ее не было", - рассказал наш корреспондент.
По его словам, "Дефендер" продолжил переход в территориальных водах возле Крыма, в 12-мильной зоне - и не сменил курс, несмотря на маневры российских военных кораблей.
Дипломатия канонерок
Инцидент у берегов аннексированного Крыма привлек внимание британских СМИ, увидевших в нем испытание Пекина и сигнал для Украины.
"Рискнув превратить непокойные воды Черного моря в потенциальный театр военных действий, Россия торпедировала все надежды на перезагрузку отношений с Западом. Когда российский корабль открыл огонь по курсу британского эсминца, а мощный военный самолет Су-24 начал сбрасывать бомбы на его пути, стало понятно, что президент Путин как никогда готов к эскалации отношений с НАТО", - пишет Times.
Раньше такое было невообразимо. В прошлом году Британия подняла истребители "Тайфун" в ответ на пролет российских бомбардировщиков к северу от Шетландских островов, также Британия отслеживает проход российских военных кораблей через Ла-Манш из Балтийского моря в Средиземное. Инцидент в Черном море, произошедший вскоре после саммита Россия-США, где должны были быть установлены рамки поведения для обеих стран, показал готовность России прибегнуть к дипломатии канонерок.
У России есть причины нервничать из-за базы в Севастополе: в 2014 году она сыграла ключевую роль в аннексии Крыма. Большинство стран все еще признают Крым частью Украины, и вход в Черное море демонстрирует, что Британия об этом не забыла.
Россия хочет и дальше использовать "замороженные" конфликты. Асимметричная сила Путина в его взаимодействии с США и НАТО держится как раз на способности к быстрой эскалации в любой из этих точек - от лояльных России анклавов в Грузии, до шаткой ситуации в Нагорном Карабахе и конфликта на востоке Украины.
Способность Путина симулировать войну или начать реальный конфликт, готовность переключаться между дипломатией и предупредительными выстрелами не дают стабилизироваться отношениям между Востоком и Западом, констатирует Times.
Автор статьи в газете Guardian считает, что вход британского корабля в черноморские воды может быть испытанием реакции Пекина.
У британских министров вряд ли были иллюзии относительно реакции Кремля на вход эсминца "Дефендер" в спорные воды аннексированного Крыма.
Сопровождение британского военного корабля русскими у берегов Крыма не было неожиданностью и выглядело на самом деле достаточно рутинно, но помогло находившемуся на борту корреспонденту Би-би-си сделать драматичный репортаж.
Подобные происшествия не редкость, но на этот раз все происходило на фоне дополнительных раздражителей для России. Кремль считает Черное море своим "задним двором", но Запад продолжает укреплять силы Украины, которая по-прежнему борется с Россией на Донбассе.
Украина и Великобритания на этой неделе заключили соглашение о совместном строительстве боевых кораблей для украинских военно-морских сил и строительстве двух баз для украинских ВМС.
Обе стороны по итогам произошедшего объявят о своей победе. Русские скажут, что прогнали британской военный корабль - "Дефендер" покинул район примерно через час, как и планировалось. Британия заявит, что защищала важный принцип - свободу навигации.
В каком-то смысле это зрелище предназначалось не Кремлю, а Пекину. К концу лета британский авианосец "Куин Элизабет" поведет международную группу кораблей через Южно-Китайское море, где у Китая много территориальных претензий.
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