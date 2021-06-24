США и Южная Корея заблокировали продажу «полупроводниковой» компании Magnachip Китаю

Magnachip Semiconductor Corp. не является самым известным именем на рынке полупроводников. Тем не менее вопрос продажи компании стал ещё одной причиной для «схватки» в непрекращающейся торговой войне между США и КНР.

Регуляторы из США и Южной Кореи недавно заблокировали покупку Magnachip частным инвестиционным фондом из КНР Wise Road Capital - для того, чтобы ограничить доступ Китая к передовым технологиям производства микрочипов.

В прошлом месяце американский Комитет по иностранным инвестициям (CFIUS) попросил Magnachip приостановить покупку фондом Wise Road Capital до того, как правительство полностью оценит риски перехода права собственности. Проблем китайским инвесторам добавили и южнокорейские регуляторы, объявили DDIC-микроконтроллеры производства Magnachip «национальной ключевой технологией», поставляемой многочисленным южнокорейским производителям OLED-дисплеев.

Компания Magnachip отделилась от известной SK hynix в 2004 году, когда последняя избавлялась от производственных активов, не связанных с выпуском памяти. Производитель получил от «родительской» компании пять заводов и прочие инженерные ресурсы, но со временем был вынужден закрыть две фабрики. Сейчас компания выпускает аналоговые и смешанные полупроводниковые решения, включая микроконтроллеры для управления дисплеями для OLED, всевозможные конвертеры и микросхемы для управления питанием, а также продукцию других типов. Готовая продукция продаётся сотням потребителей по всему миру.

Wise Road Capital - известный китайский инвестор, вкладывающий ресурсы в производителя смартфонов Huaqin. Компания могла бы многое выиграть от использования технологий Magnachip.

В марте текущего года Magnachip продала свой крупнейший завод по выпуску полупроводниковых пластин (70 % всего производства) консорциуму южнокорейских инвесторов за 435 миллионов долларов. В том же месяце было достигнуто соглашение о продаже остатков компании Wise Road Capital за 1,4 миллиарда долларов. В начале июня Magnachip получила предложение от Cornucopia Investment Partners продать компанию за 1,66 миллиарда долларов.

С учётом того, что это выше «ставки», предложенной Wise Road, не исключено, что регуляторам США и Южной Кореи не придётся формально блокировать сделку. Тем не менее американский CFIUS обратился к собственникам буквально с приказом приостановить её ещё до того, как выступили южнокорейские регуляторы. Это демонстрирует ту серьёзность, с которой власти США относятся к передаче Китаю передовых полупроводниковых технологий. Фактически правительство США уже не первый раз блокирует продажу Китаю всевозможных высокотехнологичных компаний. Тем не менее это первый случай, когда Южная Корея попыталась вести себя в том же ключе.

Эксперты пока не пришли к выводу, кто стал главным инициатором блокировки сделки - американские или южнокорейские власти. Тем не менее считается маловероятным, что представителям китайской стороны теперь удастся успешно завершить её, получив передовые производственные мощности.