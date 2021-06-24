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США и Южная Корея заблокировали продажу «полупроводниковой» компании Magnachip Китаю
08:49 24.06.2021 |
Magnachip Semiconductor Corp. не является самым известным именем на рынке полупроводников. Тем не менее вопрос продажи компании стал ещё одной причиной для «схватки» в непрекращающейся торговой войне между США и КНР.
Регуляторы из США и Южной Кореи недавно заблокировали покупку Magnachip частным инвестиционным фондом из КНР Wise Road Capital - для того, чтобы ограничить доступ Китая к передовым технологиям производства микрочипов.
В прошлом месяце американский Комитет по иностранным инвестициям (CFIUS) попросил Magnachip приостановить покупку фондом Wise Road Capital до того, как правительство полностью оценит риски перехода права собственности. Проблем китайским инвесторам добавили и южнокорейские регуляторы, объявили DDIC-микроконтроллеры производства Magnachip «национальной ключевой технологией», поставляемой многочисленным южнокорейским производителям OLED-дисплеев.
Компания Magnachip отделилась от известной SK hynix в 2004 году, когда последняя избавлялась от производственных активов, не связанных с выпуском памяти. Производитель получил от «родительской» компании пять заводов и прочие инженерные ресурсы, но со временем был вынужден закрыть две фабрики. Сейчас компания выпускает аналоговые и смешанные полупроводниковые решения, включая микроконтроллеры для управления дисплеями для OLED, всевозможные конвертеры и микросхемы для управления питанием, а также продукцию других типов. Готовая продукция продаётся сотням потребителей по всему миру.
Wise Road Capital - известный китайский инвестор, вкладывающий ресурсы в производителя смартфонов Huaqin. Компания могла бы многое выиграть от использования технологий Magnachip.
В марте текущего года Magnachip продала свой крупнейший завод по выпуску полупроводниковых пластин (70 % всего производства) консорциуму южнокорейских инвесторов за 435 миллионов долларов. В том же месяце было достигнуто соглашение о продаже остатков компании Wise Road Capital за 1,4 миллиарда долларов. В начале июня Magnachip получила предложение от Cornucopia Investment Partners продать компанию за 1,66 миллиарда долларов.
С учётом того, что это выше «ставки», предложенной Wise Road, не исключено, что регуляторам США и Южной Кореи не придётся формально блокировать сделку. Тем не менее американский CFIUS обратился к собственникам буквально с приказом приостановить её ещё до того, как выступили южнокорейские регуляторы. Это демонстрирует ту серьёзность, с которой власти США относятся к передаче Китаю передовых полупроводниковых технологий. Фактически правительство США уже не первый раз блокирует продажу Китаю всевозможных высокотехнологичных компаний. Тем не менее это первый случай, когда Южная Корея попыталась вести себя в том же ключе.
Эксперты пока не пришли к выводу, кто стал главным инициатором блокировки сделки - американские или южнокорейские власти. Тем не менее считается маловероятным, что представителям китайской стороны теперь удастся успешно завершить её, получив передовые производственные мощности.
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