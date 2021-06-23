«Это - позор»: Еврокомиссия планирует правовые меры против венгерского закона о ЛГБТ

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала задействовать все правовые механизмы для противодействия принятому в Венгрии закону о ЛГБТ.

Об этом она заявила на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Венгерский закон - это позор. Я поручила соответствующим уполномоченным лицам Еврокомиссии направить письмо Венгрии и выразить наше беспокойство перед тем, как документ вступит в силу", - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, этот закон очевидно дискриминирует людей по признаку сексуальной ориентации и противоречит всем основным ценностям Европейского союза.

"Мы не будем идти на компромиссы по этим принципам. Я уже говорила это раньше и хочу повторить: я использую все правовые инструменты Еврокомиссии для защиты прав граждан ЕС, кем бы они ни были и где бы они не жили", - добавила она.

Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отменил визит в Мюнхен на игру своей сборной на чемпионате Европы по футболу против Германии на фоне критики из-за принятого закона о ЛГБТ.

Напомним, венгерские депутаты приняли закон, запрещающий обсуждать с несовершеннолетними любую информацию о гомосексуальности или смене пола.

ЛГБТ-активисты в Венгрии и международные организации резко раскритиковали законопроект и сравнили его с российским законом 2013 года, запрещающим так называемую гей-пропаганду.