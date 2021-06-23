Финансовые новости
- |
- 23.06.21
- |
- 21:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Это - позор»: Еврокомиссия планирует правовые меры против венгерского закона о ЛГБТ
16:49 23.06.2021 |
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала задействовать все правовые механизмы для противодействия принятому в Венгрии закону о ЛГБТ.
Об этом она заявила на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".
"Венгерский закон - это позор. Я поручила соответствующим уполномоченным лицам Еврокомиссии направить письмо Венгрии и выразить наше беспокойство перед тем, как документ вступит в силу", - сказала фон дер Ляйен.
По ее словам, этот закон очевидно дискриминирует людей по признаку сексуальной ориентации и противоречит всем основным ценностям Европейского союза.
"Мы не будем идти на компромиссы по этим принципам. Я уже говорила это раньше и хочу повторить: я использую все правовые инструменты Еврокомиссии для защиты прав граждан ЕС, кем бы они ни были и где бы они не жили", - добавила она.
Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отменил визит в Мюнхен на игру своей сборной на чемпионате Европы по футболу против Германии на фоне критики из-за принятого закона о ЛГБТ.
Напомним, венгерские депутаты приняли закон, запрещающий обсуждать с несовершеннолетними любую информацию о гомосексуальности или смене пола.
ЛГБТ-активисты в Венгрии и международные организации резко раскритиковали законопроект и сравнили его с российским законом 2013 года, запрещающим так называемую гей-пропаганду.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|СНБО — прежде всего: Когда «слуги» запретят украинцам оспаривать санкции в судах
|Несемся, но куда? АМКУ Зеленского хочет сократить размер наказания для олигархов
|Минобороны Британии: военные РФ не стреляли по эсминцу, корабль был в водах Украины
|Российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Это - позор»: Еврокомиссия планирует правовые меры против венгерского закона о ЛГБТ
|Великобритания выведет из обращения бумажные 20 и 50 фунтов с октября 2022 года
|Минобороны Британии: военные РФ не стреляли по эсминцу, корабль был в водах Украины
|Российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца
|США и ЕС объединят усилия в борьбе против киберугроз, создав общую рабочую группу - глава внутренней безопасности США
|Байден предложил эксперта по России на должность помощника главы Пентагона
|Россия призвала США и НАТО отказаться от учений Sea Breeze-2021 в Черном море
Это интересно
|Первая попытка автономного судна пересечь Атлантический океан провалилась
|В Европе предложили запретить рекламу машин с бензиновыми и дизельными двигателями
|Джон Макафи заявил об утрате всех сбережений в криптовалютах
|Эксперты научились распознавать дипфейки с 99-процентной точностью
|Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников
|Производство микросхем в Китае взлетело до рекордного уровня
|Сенаторы США предложили предусмотреть налоговые льготы для производителей полупроводниковых компонентов