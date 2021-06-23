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США и ЕС объединят усилия в борьбе против киберугроз, создав общую рабочую группу - глава внутренней безопасности США
09:26 23.06.2021 |
США и страны Европейского союза объединят усилия в борьбе против атак в киберпространстве, рост которых наблюдается в последние годы, сообщает во вторник газета "Политико" со ссылкой на заявление министра внутренней безопасности США.
"У нас теперь есть новая рабочая группа по вредоносному ПО, чтобы бороться с такой проблемой, как программы-вымогатели, которая очень сильно бьет по США и другим странам. Мы отдаем себе отчет в том, что уязвимость даже одного из нас бьет по нам всем", - сказал министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас по итогам встречи с министрами из нескольких европейских стран в Лиссабоне.
По его словам, американцы и европейцы хотят противостоять таким атакам "посредством обмена информацией и опытом, а также работая вместе". Кроме того, в совместном заявлении США и ЕС также отмечается, что стороны будут принимать общие меры на уровне правоохранительных органов, информировать общественность о киберугрозах: объяснять, как защищать сети, как реагировать на просьбы кибервымогателей выплатить им денег.
"Это то, что касается нас всех, рост числа атак с применением вирусов-вымогателей во время пандемии, и это та сфера, где, мы, конечно же, можем сделать больше совместными усилиями", - отметила европейский комиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.
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