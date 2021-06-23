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Уровень цен в ЕС: Дания - самая дорогая, Румыния и Болгария - самые дешевые
22:12 22.06.2021 |
Самый высокий уровень цен на потребительские товары и услуги в 2020 году был зафиксирован в Дании, и в целом уровень цен сильно отличался в странах-членах ЕС.
Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Евростата.
Уровень цен в Дании был на 141% выше среднего показателя по ЕС. Далее следуют Ирландия и Люксембург (оба - 136%), Швеция (130%) и Финляндия (126%).
Самые низкие уровни цен были зафиксированы в Румынии (55%), Болгарии (56%) и Польше (58%).
В 2020 году уровень цен на рестораны и гостиницы в самой дорогой стране был в три раза выше, чем в самой дешевой. Уровни цен варьировались от 46% от среднего по ЕС в Болгарии, за которой следуют Румыния (53%) и Венгрия (56%), до 154% от среднего в Дании, Швеции (138%) и Финляндии (131%).
Алкоголь и табак заняли второе место по разнице в уровне цен: самый низкий уровень цен был зарегистрирован в Болгарии (61%), Венгрии (69%) и Польше (70%), а самый высокий - в Ирландии (187% от среднего показателя по ЕС), за которой следуют Финляндия (158%), Швеция (136%) и Франция (13,3%). Такой большой разброс цен в основном связан с различиями в налогообложении этих продуктов в государствах-членах.
Еда и безалкогольные напитки были самыми дешевыми в Румынии (66% от среднего показателя по ЕС) и Польше (68%), а самыми дорогими - в Дании (129% от среднего показателя), Люксембурге (126%) и Австрии (125%).
Одежда - это группа товаров, цены на которые в государствах-членах различаются меньше: от 73% среднего в Венгрии до 130% в Дании. Личный транспорт также продемонстрировал меньшую разницу в ценах между странами-членами: Польша (80% от среднего показателя по ЕС) - самая дешевая, а Дания (137%) - самая дорогая.
Разница в ценах также была ограничена по бытовой электронике: от 87% от среднего в Польше до 112% в Нидерландах и на Мальте.
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