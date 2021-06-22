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США сокращают военный контингент на Ближнем Востоке
11:11 22.06.2021 |
США объявили о сокращении количества своих военных и подразделений ПВО на Ближнем Востоке. Из региона будут выведены восемь зенитно-ракетных комплексов Patriot вместе с обслуживающим персоналом, насчитывающим несколько сотен человек, сообщило американское издание The Wall Street Journal в пятницу, 18 июня. Некоторые подразделения переведут в другие страны, часть техники вернут в США для обслуживания, объяснило Минобороны Соединенных Штатов.
По данным неназванных собеседников издания, ЗРК Patriot будут вывезены из Ирака, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии. Кроме того, из саудовского королевства будет передислоцирован противоракетный комплекс наземного базирования THAAD. Пентагон не уточнил, куда могут быть переведены американские военные.
По словам представительницы Минобороны США Джессики Макналти, Соединенные Штаты "сохраняют в регионе мощную армейскую группировку, адекватную возможной угрозе", а планируемое сокращение военного присутствия не окажет "негативного влияния на интересы национальной безопасности". Если потребуется, Пентагон сможет быстро перебросить на Ближний Восток необходимые войска, подчеркнула Макналти.
США увеличивали контингент на фоне ухудшения отношений с Ираном
В 2018 году США при администрации Дональда Трампа в одностороннем порядке вышли из соглашения по ядерной сделке с Ираном. В 2019 году на фоне обострения отношений с Ираном был увеличен американский военный контингент на Ближнем Востоке. В том числе, в Саудовскую Аравию были направлены два ЗРК Patriot, противоракетный комплекс THAAD и большое количество военнослужащих.
В начале 2021 года Тегеран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке" и повысил уровень обогащения урана. Новый президент США Джо Байден заявил, что возвращение за стол переговоров возможно только после того, как Иран прекратит обогащать уран. В марте глава Белого дома продлил режим санкций против Тегерана. В апреле Иран приступил к обогащению урана до 60 процентов.
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