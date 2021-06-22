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Мальте грозит включение в список офшоров FATF из-за поддержки биткоина
10:58 22.06.2021 |
Группа финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) охарактеризовала «проблематичной» инициативу страны по привлечению криптовалютных стартапов, пишет Times of Malta.
Эксперты усомнились в эффективности мер по борьбе с отмыванием денег, несмотря на ужесточение нормативной базы в 2018 году по регулированию индустрии.
По подсчетам организации, объем биткоин-транзакций через Мальту с 2017 года, когда власти страны анонсировали национальную стратегию развития блокчейна, превысил €60 млрд ($71 млрд).
Тревогу у FATF вызвали сложившийся «дикий Запад» в регулировании в период с 2017 по 2018 год и недостаточный правоприменительный режим. Эксперты подняли вопрос, следует ли включать Мальту в список стран, которые не прилагают достаточных усилий для пресечения крупных финансовых преступлений.
Власти страны отметили, что на долю Мальты приходится только 2% от совокупного объема биткоин-транзакций в мире и в настоящее время сектор получил надежное регулирование.
В 2018 году несколько блокчейн-компаний, включая Binance, приступили к работе в стране благодаря отсрочке получения лицензии на один год. Согласно источникам издания, подобный льготный период привел к «всплеску высокорисковых транзакций».
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