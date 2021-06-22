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Парламент Швеции впервые вынес вотум недоверия премьер-министру
09:59 22.06.2021 |
Парламент Швеции проголосовал за вотум недоверия премьер-министру Стефану Левену, против премьера проголосовали четыре политические силы.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию SVT.
За недоверие Левену проголосовал 181 депутат, против были 109. 51 депутат воздержался.
Таким образом, Стефан Левен стал первым действующим премьер-министром, которому вынесли вотум недоверия.
Позже он даст пресс-конференцию о своих будущих действиях.
Напомним, с инициативой вотума недоверия отдельно выступили "Левая партия" и крайне правые "Шведские демократы". Основным поводом стали намерения правительства разрешить арендодателям свободно устанавливать арендную плату за квартиры в новостройках.
Недоверие может означать или объявления досрочных выборов, или только отставку премьера.
Правительство меньшинства Левена - социал-демократов и "зеленых" - пришел к власти в 2019 году, после месяцев переговоров после выборов 2018 года. Соглашение между политсилами предусматривала ряд либеральных рыночных реформ.
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