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США ввели санкции в отношении Беларуси: в списке - КГБ и внутренние войска
08:30 22.06.2021 |
В понедельник Соединенные Штаты ввели санкции против 16 человек и пяти субъектов хозяйствования Беларуси.
Об этом сообщается на веб-сайте министерства финансов США, передает "Европейская правда".
В черном списке США оказались Комитет государственной безопасности Республики Беларусь, внутренние войска МВД Беларуси, а также Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси.
Также США ввели санкции против пресс-секретаря самопровозглашенного президента, командующего внутренними войсками, председателя КГБ Беларуси.
Как сообщалось, Совет ЕС 21 июня утвердил решение о запрете въезда и замораживании активов 78 человек и восьми компаний, связанных с режимом Александра Лукашенко. Кроме того министры приняли политическое решение о секторальных санкциях против Беларуси.
Напомним, 4 июня Совет ЕС утвердил решение запретить белорусским авиаперевозчикам полеты в воздушном пространстве ЕС и использовать аэропорты стран Евросоюза.
Решение было принято после выводов Европейского совета, в которых главы государств и правительств ЕС решительно осудили незаконную принудительную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая.
В выводах также осуждалось задержание белорусским режимом журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги и содержался призыв принять необходимые меры, включая дополнительные санкции против физических лиц и субъектов хозяйствования и дальнейшие секторальные экономические санкции.
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