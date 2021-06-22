США ввели санкции в отношении Беларуси: в списке - КГБ и внутренние войска

В понедельник Соединенные Штаты ввели санкции против 16 человек и пяти субъектов хозяйствования Беларуси.

Об этом сообщается на веб-сайте министерства финансов США, передает "Европейская правда".

В черном списке США оказались Комитет государственной безопасности Республики Беларусь, внутренние войска МВД Беларуси, а также Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси.

Также США ввели санкции против пресс-секретаря самопровозглашенного президента, командующего внутренними войсками, председателя КГБ Беларуси.

Как сообщалось, Совет ЕС 21 июня утвердил решение о запрете въезда и замораживании активов 78 человек и восьми компаний, связанных с режимом Александра Лукашенко. Кроме того министры приняли политическое решение о секторальных санкциях против Беларуси.

Напомним, 4 июня Совет ЕС утвердил решение запретить белорусским авиаперевозчикам полеты в воздушном пространстве ЕС и использовать аэропорты стран Евросоюза.

Решение было принято после выводов Европейского совета, в которых главы государств и правительств ЕС решительно осудили незаконную принудительную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая.

В выводах также осуждалось задержание белорусским режимом журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги и содержался призыв принять необходимые меры, включая дополнительные санкции против физических лиц и субъектов хозяйствования и дальнейшие секторальные экономические санкции.