ЕС опубликовал список новых санкций против Минска

Совет Евросоюза в понедельник, 21 июня, утвердил четвертый пакет санкций против режима Александра Лукашенко в Беларуси. Ограничительные меры опубликованы в Официальном журнале ЕС, после чего сразу же вступили в силу. В санкционный список внесены 78 физических лиц, а также восемь государственных предприятий и компаний. "Это решение было принято ввиду эскалации серьезных нарушений прав человека в Беларуси и насильственных репрессий против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов", - отмечается в пресс-релизе Совета ЕС.

Часть штрафных мер введена за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая. Под них подпали госпредприятие "Белаэронавигация", которое управляет воздушным движением в Беларуси, а также семь физических лиц, включая гендиректора "Белаэронавигации" Леонида Чуро и министра транспорта страны Алексея Авраменко. Большинство санкций касаются продолжения репрессий режимом Лукашенко. Среди тех, кто попал в черный список, - сын Александра Лукашенко Дмитрий, министр обороны Беларуси Виктор Хренин, заместители генпрокурора страны Алексей Стук и Геннадий Дыско, несколько депутатов парламента, в том числе зампредседателя комиссии Палаты представителей по международным дела Олега Гайдукевич, а также ряд судей, прокуроров и сотрудников Следственного комитета Беларуси, включая его председателя Дмитрия Гору.

Под санкции ЕС подпали также МАЗ и БелАЗ

В перечне фигурируют ряд бизнесменов и такие предприятия, как "Минский автомобильный завод" (МАЗ), "Белорусский автомобильный завод" (БелАЗ), логистический оператор "Бремино групп" и нефтетрейдер ЗАО "Новая нефтяная компания". Кроме того, в нем числятся компании "Глобалкастом-менеджмент" и "Логекс", предоставляющие услуги по таможенному декларированию и логистике, и "Сохра", занимающаяся продвижением белорусской продукции на внешних рынках.

Физическим лицам из этого списка запрещено въезжать на территорию Европейского Союза, их активы, если они имеются в странах ЕС, будут заморожены. Замораживаются и активы компаний. Гражданам и фирмам из Евросоюза запрещено предоставлять им средства.