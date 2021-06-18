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В Европе предложили запретить рекламу машин с бензиновыми и дизельными двигателями
Европейская комиссия зарегистрировала Европейскую гражданскую инициативу (ECI) «Запрет рекламы и спонсорства ископаемого топлива». Авторы документа надеются, что Евросоюз разработает законопроекты, запрещающие рекламу и спонсорство всех типов транспортных средств на ископаемом топливе - исключения будет сделано только для автомобилей, которые используют для оказания транспортных услуг. Запрет могут распространить на офлайн- и онлайн-рекламу, спонсорство спортивных, образовательных и развлекательных мероприятий.
Сама по себе регистрация инициативы ничего не означает. Комиссия лишь признала, что документ не нарушает законодательство Евросоюза (ЕС), а значит формально его нельзя игнорировать. Следующий шаг - сбор подписей в поддержку инициативы. Если в течение года хотя бы один миллион человек из как минимум семи странах ЕС выскажутся за запрет рекламы и спонсорства автомобилей с ДВС, то тогда Еврокомиссия должна будет принять какое-либо решение. Причем любое из них придется мотивировать.
При этом одобрение инициативы фактически запретит на территории ЕС любую рекламу транспортных средств с бензиновыми и дизельными двигателям. Также автопроизводители не смогут выступать спонсорами в таких областях, как спорт, образование, наука и общественные мероприятия. Запрет распространится и на энергетические компании: им нельзя будет рекламировать нефтепродукты, сопутствующий природный газ и уголь.
А в Норвегии тем временем подумывают о введении налогов для покупателей дорогих автомобилей. Экономисты Международного валютного фонда уверены, что дополнительные сборы снизят нагрузку на бюджет страны и улучшат адресность льгот. Обложить пошлинами предполагается машины стоимость от 600 тысяч норвежских крон, то есть в список попадают модели Tesla, Porsche, Audi и Mercedes-Benz.
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