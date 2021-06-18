Производство микросхем в Китае взлетело до рекордного уровня

КНР уже является крупнейшим потребителем полупроводниковых продуктов в мире, а в последнее время страна стала выпускать больше микрочипов, чем когда-либо. В мае производство соответствующей продукции достигло максимума в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет.

Так, в прошлом месяце компании КНР выпустили 29,9 миллиарда чипов всевозможного назначения, на 37,6 % больше, чем в мае прошлого года. В апреле страна произвела 28,7 миллиарда чипов, а в марте - 29,1 миллиарда. По данным Национального бюро статистики всего за этот год на данный момент выпущено 139,9 миллиарда интегральных микросхем, на 48,3 % больше, чем в первые пять месяцев 2020 года.

Хотя очевидно, что производство полупроводников развивается в Китае стремительными темпами, простой подсчёт готовых микросхем не является идеальным способом оценки общей производительности отрасли. В число продуктов, о которых упоминается в докладе государственных органов, входят как память, так и процессоры для автомобилей, бытовой техники, смартфонов и других устройств. Фактически значительная доля выпускаемых в КНР компонентов производится зарубежными корпорациями вроде Intel, SK Hynix или Samsung, имеющими здесь собственные производственные мощности.

Конечно, включены в статистику и крупные местные производители. Но, хотя корпорации вроде Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) и Hua Hong неспособны выпускать компоненты в соответствии с передовыми техпроцессами, для большинства производственных ниш вполне достаточно чипов, выполненных по 28-нм и даже более зрелым техпроцессам, поэтому местные компании вполне способны удовлетворить большинство запросов национальной промышленности. При этом даже наличие крупных производителей не избавляет страну от зависимости от внешних поставок. За первые пять месяцев текущего года страна импортировала 260,35 миллиарда интегральных микросхем, на 30 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Добавим также, что Huawei, SMIC и многие другие разработчики и производители чипов из Китая находятся в чёрных списках американского правительства, ограничивающих возможность исследований в данной сфере и запрещающих поставки в КНР передового производственного оборудования. Это заметно замедляет развитие полупроводниковой промышленности в стране. Ожидается, что в ближайшие годы Китай по-прежнему будет во многом зависеть от импорта, особенно сложных полупроводниковых компонентов вроде компьютерных процессоров.