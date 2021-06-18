Сенаторы США предложили предусмотреть налоговые льготы для производителей полупроводниковых компонентов

Американские законодатели уже провели через первый этап согласования пакет законов, предусматривающий финансирование отечественного производства полупроводниковых компонентов в размере $52 млрд на ближайшие пять лет. Теперь они хотят подкрепить эту инициативу налоговой льготой в размере 25 %.

Как поясняет Reuters, на получение такой льготы смогут претендовать компании, организующие на территории США производство полупроводниковых компонентов и закупающие специализированное оборудование для этих целей. По мнению авторов инициативы, до 70 % разницы в стоимости производства компонентов за пределами США определяются именно правительственными субсидиями. Власти других стран, как считается, постепенно создали условия, в которых выпускать компоненты за пределами США стало выгоднее, а потому доля последней страны на мировом рынке снизилась до 12 %, хотя в девяностые годы она достигала 37 %.

Законопроект о налоговых льготах, предложенный группой сенаторов, не содержит приблизительных оценок, в какую сумму выльется подобная мера для американского бюджета. Министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo), обсуждая принятый нижней палатой парламента пакет законов о выделении $52 млрд на развитие производства полупроводниковых компонентов, заявила о способности этих мер привлечь в отрасль более $150 млрд частных и государственных инвестиций. В ближайшие годы, по мнению властей США, в стране будут построены от семи до десяти новых предприятий, выпускающих полупроводниковые компоненты.