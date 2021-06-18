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США не намерены ослаблять или отменять санкции против РФ
23:34 17.06.2021 |
США не намерены отменять или ослаблять санкции против России, введенные из-за агрессии против Украины, сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
"Мы дали четко понять и президент Байден еще раз повторил, что санкции, которые были введены против России из-за Украины, будут оставаться в силе и не будут ослабляться пока Россия не изменит своей позиции в отношении Украины", - сказала Нуланд в интервью "Радио Свобода".
Она отметила, что Байден назвал Украину как страну, в отношении которой у США имеются значительные разногласия с Российской Федерацией.
"Соединенные Штаты твердо привержены - как мы и были уже несколько десятилетий - суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины. У нас сильные программы поддержки Украины в области безопасности, экономического развития, антикоррупционных усилий и все это будет продолжаться", - подчеркнула Нуланд.
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