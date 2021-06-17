Китайская орбитальная станция приняла первых космонавтов

Корабль «Шэньчжоу-12» совершил успешную стыковку с Тяньхэ (Tianhe) - базовым модулем строящейся китайской орбитальной станции Тяньгун (Tiangong). После этого экипаж в составе трёх тайконавтов - Не Хайшэна (командир экипажа), Лю Бомина и Тан Хунбо - перешёл на борт станции.

Здесь им предстоит провести три месяца, занимаясь научными исследованиями и выполнением различных задач по строительству станции. После этого экипаж вернётся на Землю на борту возвращаемой капсулы. Это будет самое длительное пребывание тайконавтов на орбите. Предыдущий рекорд по продолжительности нахождения китайских космонавтов в космосе, установленный в 2016 году, составлял 32 дня.

Запуск «Шэньчжоу-12» был произведён в четверг в 09:22 по пекинскому времени (04:22 мск) с использованием ракета-носителя «Чанчжэн-2-эф» с космодрома Цзюцюань, расположенного северо-востоке страны. Это был первый пилотируемый запуск Китая с октября 2016 года. А всего у Китая вместе с нынешним стартом насчитывается восемь пилотируемых запусков космических кораблей.

После стыковки на орбите образовалась конструкция из трёх элементов - базового модуля «Тяньхэ», ранее прибывшего грузового корабля «Тяньчжоу-2» и пилотируемого корабля «Шэньчжоу-12».