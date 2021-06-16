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Послы стран ЕС согласовали четвертый пакет санкций в отношении Беларуси
13:28 16.06.2021 |
Комитет постоянных представителей государств ЕС согласовал четвертый пакет персональных санкций в отношении режима правящего в Беларуси Александра Лукашенко. Заседание послов прошло в среду, 16 июня. Министры иностранных дел стран Евросоюза окончательно утвердят эти ограничительные меры на своем заседании в понедельник, 21 июня, сообщает корреспондент DW со ссылкой на источник в структурах ЕС.
Список физических лиц и организаций, которые попадут под санкции, будет опубликован в день утверждения штрафных мер.
Санкции в свете принудительной посадки лайнера Ryanair с Протасевичем
Ожидается, что ограничительные меры будут касаться как принудительной посадки самолета Ryanair в Минске и задержания активиста и журналиста Романа Протасевича с его подругой Софьей Сапегой, так и в целом подавления протестов и преследования активистов в Беларуси. На прошлой неделе утверждение новых санкций уже в ближайшее время анонсировал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
Три пакета санкций ЕС по Беларуси
Сейчас в санкционном списке за фальсификацию выборов 9 августа 2020 года и за репрессии в Беларуси состоят 88 человек, включая самого Александра Лукашенко, и семь предприятий и учреждений. Эти меры Евросоюз ввел тремя пакетами - в октябре, ноябре и декабре 2020 года. В феврале стало известно о подготовке четвертого пакета.
Кроме этого, по решению саммита в конце мая Евросоюз готовит и экономические санкции против режима Лукашенко.
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